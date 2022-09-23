護理工促市議員 簽署廢除24小時工作制

多名華人護理員22日在市議員黃敏儀的辦公室外抗議24小時工作制，要求她同意簽署廢除這項工作制的提案。(記者牟蘭／攝影)

數十名華裔 護理員22日在市議員黃敏儀的辦公室外抗議24小時工作制，要求她同意簽署廢除這項工作制的提案，因大樓的管理員拒絕抗議者進入，雙方一度衝突升級，由警方介入維安；黃敏儀回應指，她也反對這項工作制，但若州府不增加撥款，相關提案通過後，恐導致大量長者被強送養老院 。

多名華人 護理員與反血汗勞工組織代表22日上午，在黃敏儀的辦公室樓下高舉「廢除24小時工作制」等標語，要求她同意簽署175號提案；與會的楊女士說，她因不會英文，2006年開始從事護工，曾有四年由護理公司指派24小時工作，但只收到13小時薪水，身心受傷害。

楊女士說，過去四年，她與被照顧者睡在同一間臥室，兩人之間只有茶几的距離，因對方產生幻覺以及上廁所等原因，她晚上無法睡覺，導致她的腰與肩膀都受損害，要求廢除24小時工作制，追討欠薪。

陳女士指，過去五年曾照顧一名年過九旬的獨居長者，過去半年，長者的病情加重，她因24小時工作制，身體強負荷，腰椎出現問題，希望政府重視她們的遭遇。 多名華人護理員22日在市議員黃敏儀的辦公室外抗議24小時工作制，要求她同意簽署廢除這項工作制的提案。(記者牟蘭／攝影)

與會者指，她們曾與黃敏儀聯繫，但對方拒絕溝通，因此當天在樓下抗議。

黃敏儀回應，她與華人護理員事前已舉辦線上會議，之後由幕僚長接待護理員擬辦實體會議，但遭對方的拒絕；她指，因當日已預先安排多項活動，並非有意缺席示威活動。 多名華人護理員22日在市議員黃敏儀的辦公室外抗議24小時工作制，警方在現場維護治安。(記者牟蘭／攝影)