護理工促市議員 簽署廢除24小時工作制
數十名華裔護理員22日在市議員黃敏儀的辦公室外抗議24小時工作制，要求她同意簽署廢除這項工作制的提案，因大樓的管理員拒絕抗議者進入，雙方一度衝突升級，由警方介入維安；黃敏儀回應指，她也反對這項工作制，但若州府不增加撥款，相關提案通過後，恐導致大量長者被強送養老院。
多名華人護理員與反血汗勞工組織代表22日上午，在黃敏儀的辦公室樓下高舉「廢除24小時工作制」等標語，要求她同意簽署175號提案；與會的楊女士說，她因不會英文，2006年開始從事護工，曾有四年由護理公司指派24小時工作，但只收到13小時薪水，身心受傷害。
楊女士說，過去四年，她與被照顧者睡在同一間臥室，兩人之間只有茶几的距離，因對方產生幻覺以及上廁所等原因，她晚上無法睡覺，導致她的腰與肩膀都受損害，要求廢除24小時工作制，追討欠薪。
陳女士指，過去五年曾照顧一名年過九旬的獨居長者，過去半年，長者的病情加重，她因24小時工作制，身體強負荷，腰椎出現問題，希望政府重視她們的遭遇。
與會者指，她們曾與黃敏儀聯繫，但對方拒絕溝通，因此當天在樓下抗議。
黃敏儀回應，她與華人護理員事前已舉辦線上會議，之後由幕僚長接待護理員擬辦實體會議，但遭對方的拒絕；她指，因當日已預先安排多項活動，並非有意缺席示威活動。
黃敏儀表示，她與所有護工站在一起，反對24小時工作制，要求州府提供經費，保證為護理員提供合理的薪資與工作條件；她指，若簽署這項提案，州府每年需增加數億元白卡醫療經費的補助，否則許多長者恐失去在家中護理的條件，被迫送到養老院，呼籲州府增加撥款，廢除這項制度。
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