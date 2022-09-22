亞平會水災低息貸款 每戶最多2萬

大法拉盛受洪災影響的住戶，即日起可申請亞平會低息緊急貸款 ，圖為受此次洪災破壞的華人房屋。(本報檔案照)

針對一周前紐約暴雨引發的洪災 ，市議員黃敏儀及亞洲人平等會(AAFE)21日宣布，即日起亞平會信貸中心(Community Development Fund)將為大法拉盛 地區受災的住戶開放緊急低息貸款 申請，每戶最多可申請2萬元。

黃敏儀及亞平會行政總監俞思亮(Thomas Yu)介紹，貸款為七年期，利率為2%，每位申請人最多可申請2萬元，13日早晨的暴雨，使得許多在一年前被颶風艾妲(Ida)所淹的房屋又再次遭殃，例如大法拉盛地區的Peck大道和Rose大道，凱辛納公園(Kissena Park)的周邊住戶也反應家宅被淹，雖然仍在尋找解決由氣候變化引起的極端事件的長期解決辦法，但貸款可以幫助此次受洪災影響的住戶在短期內恢復。

有意申請緊急貸款的住戶，需住在法拉盛北至46大道、東至烏托邦公園大道(Utopia Parkway)、南至長島快速路(Long Island Expressway)、148街、西至45大道交寇登街(Colden St.)的範圍之內，房屋應是申請人的主要居住地，住宅損壞需因13日早晨的洪災引起，且有關房屋的任何修繕需交由執照承包商完成，申請的截止日期是2022年12月31日，申請或相關的資訊，可致電(718) 961-0888或發送電郵至[email protected]。