華人不孤單 阿茲海默症關愛服務9月25日、10月23日步行籌款

CaringKind步行籌款，康尼島、中央公園登場，呼籲關心失智症。(記者張晨╱攝影)

阿茲海默症 關愛服務(CaringKind)近日宣布，今年步行籌款活動訂於9月25日和10月23日，兩個周日，分別在布碌崙(布魯克林)康尼島和曼哈頓中央公園 舉行，籌款目標為60萬元；多名華裔阿茲海默症照顧者講述多年來照顧家人的經歷，他們都是在該組織的幫助下重拾生活信心，用親身經歷呼籲更多人參與今年的籌款活動，幫助更多失智症患者。

影音來源：記者張晨

執行長Eleonora Tornatore-Mikesh表示，阿茲海默症患者照顧者的工作可謂無時無刻，無法間斷，面臨多方面挑戰，該組織成立至今，致力於為這些家庭提供更多資源和幫助，近年來服務對象的族裔更加多元，希望當天有更多人參與步行，看到T恤橙色海洋時，就知道自己並不是孤軍奮戰。

華人 外展經理石蔚靜表示，今年中央公園的步行特意請來舞獅隊伍，加強華裔社區對失智症的意識，摒棄「老人病」的傳統觀念，早發現早治療，而非迴避問題，甚至閉口不談。

活動總策劃杜塞特(Chris Doucette)表示，本年度籌款目標為60萬元，每年步行籌款活動華人社區都積極參與，如今新冠疫情仍給罹患阿茲海默症的老人和照護者帶來額外的挑戰，更需要籌款提供全面服務。

25日康尼島步行，從上午9時開始現場登記，10時儀式，11時開始步行；中央公園步行則從10時開始登記，11時活動表演，12時開始步行；前者集合地點為康尼島浮板步道15街，後者在中央公園五大道一側66街和72街之間。

步行籌款活動具體信息可登錄網頁caringkindnyc.org/walk查詢，華人步行籌款活動專頁為https://reurl.cc/eOnaKK；或撥打(646)744-2900，電郵[email protected]聯絡。