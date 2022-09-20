我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

華體會25日9人排球賽 25隊交流競技

記者顏潔恩╱紐約報導
由紐約華人文娛體育總會主辦的「九人排球邀請賽」，25日於日落公園舉行。(記者顏潔恩╱攝影)
由紐約華人文娛體育總會主辦的「九人排球邀請賽」，25日於日落公園舉行。(記者顏潔恩╱攝影)

由紐約華人文娛體育總會(華體會)主辦、布碌崙華人排球協會、廣源貿易有限公司協辦的「慶中秋九人排球邀請賽」，將於25日(周日)在布碌崙(布魯克林)華社公園舉行；外州的選手也熱情加入，切磋球技。

華體會會長趙立衍介紹，此次分設男子青年、中年、元老、以及女子青年組比賽，將按九人制排球比賽規則進行，四組加起來共有25支隊伍、上百名運動員；該會舉辦的排球賽名聲遠播，除大部分球員來自大紐約地區，也邀請加州、波士頓地區球員參與。

「這是一場比拚技能、體質的高規格體育競賽」，趙立衍表示，以球會友是一直以來舉辦排球賽的目標，因比賽精彩，每年吸引社區關注，促進球員之間、以及與社區的交流機會，加強凝聚力。

華人排球協會會長梅毅超呼籲社區及排球愛好者屆時觀賽助威，共同參與及支持體育活動，鼓勵強身健體，也能擴大社交圈。

比賽定於25日早8時至下午6時30分，在5大道67街公園(主場)、以及8大道66街公園分別進行，而中午12時將在主場舉行開球儀式；當晚將在布碌崙鳳凰城酒家設宴，舉行頒獎典禮和慶祝華體會成立十周年聯歡晚宴，此外，賽事也慶祝剛過去的中秋節。

本次賽事得到趙善安、槓上花大酒樓、冠島酒家、紐約家電、松柏之家社區服務中心、洛杉磯斗山鄉親聯誼會、翠園酒家，以及眾多機構支持。

布碌崙 華人 加州

上一則

免費前列腺癌篩檢 法拉盛10月1日舉辦

下一則

布碌崙國風童模秀 家長同台圓夢

延伸閱讀

日落公園華社EBT卡盜刷 1天5起

日落公園華社EBT卡盜刷 1天5起
中美友好中國日遊行 布碌崙登場

中美友好中國日遊行 布碌崙登場
瑪摩利醫院財困爭議 25組織挺管理層

瑪摩利醫院財困爭議 25組織挺管理層
國際獅子會 法拉盛敬老

國際獅子會 法拉盛敬老
中義麵食嘉年華 金皇越南獲最受歡迎華埠餐廳

中義麵食嘉年華 金皇越南獲最受歡迎華埠餐廳

熱門新聞

22歲男子吳傑瑞(左)承認殺害自己65歲的母親陳寶拉(中)。（取自陳寶拉臉書）

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

2022-09-16 12:40
華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

2022-09-13 13:35
林亨利與郭海倫等華人房東代表，日前在皇后區民事法庭前示威抗議。(臧東慧提供)

房客欠租拒搬隨地屎尿 紐約華裔房東陳情

2022-09-16 07:35
警方通緝涉殺陳芳的亞裔男子。(市警提供)

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

2022-09-14 22:33
黃敏儀(右三)與柯立人(右四)水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)

才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助

2022-09-13 16:06
九歲華童在布碌崙羊頭灣路口被撞，不幸身亡。(記者胡聲橋／攝影)

放學等外婆 羊頭灣9歲華童遭撞亡 「離家只有半哩」

2022-09-19 02:29

超人氣

更多 >
頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相
理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件
哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋
英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別

英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別
哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程

哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程