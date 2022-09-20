華體會25日9人排球賽 25隊交流競技

由紐約華人文娛體育總會主辦的「九人排球邀請賽」，25日於日落公園舉行。(記者顏潔恩╱攝影)

由紐約華人 文娛體育總會(華體會)主辦、布碌崙 華人排球協會、廣源貿易有限公司協辦的「慶中秋九人排球邀請賽」，將於25日(周日)在布碌崙(布魯克林)華社公園舉行；外州的選手也熱情加入，切磋球技。

華體會會長趙立衍介紹，此次分設男子青年、中年、元老、以及女子青年組比賽，將按九人制排球比賽規則進行，四組加起來共有25支隊伍、上百名運動員；該會舉辦的排球賽名聲遠播，除大部分球員來自大紐約地區，也邀請加州 、波士頓地區球員參與。

「這是一場比拚技能、體質的高規格體育競賽」，趙立衍表示，以球會友是一直以來舉辦排球賽的目標，因比賽精彩，每年吸引社區關注，促進球員之間、以及與社區的交流機會，加強凝聚力。

華人排球協會會長梅毅超呼籲社區及排球愛好者屆時觀賽助威，共同參與及支持體育活動，鼓勵強身健體，也能擴大社交圈。

比賽定於25日早8時至下午6時30分，在5大道67街公園(主場)、以及8大道66街公園分別進行，而中午12時將在主場舉行開球儀式；當晚將在布碌崙鳳凰城酒家設宴，舉行頒獎典禮和慶祝華體會成立十周年聯歡晚宴，此外，賽事也慶祝剛過去的中秋節。

本次賽事得到趙善安、槓上花大酒樓、冠島酒家、紐約家電、松柏之家社區服務中心、洛杉磯斗山鄉親聯誼會、翠園酒家，以及眾多機構支持。