瑪摩利醫院財困爭議 25組織挺管理層

瑪摩利醫院陷管理及虧損爭議。(記者胡聲橋╱攝影)

長期服務布碌崙 (布魯克林)華社的瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)，陷入財務危機，民間組成「拯救瑪摩利」(Save Maimonides)組織，要求行政透明化；紐約郵報報導，近期財務文件披露，該院去年虧損1億4500萬元，恐面臨倒閉危機。然而，近25個社區機構近日也發出聯名信，表達支持，指沒有醫院是完美的，該院管理層願意傾聽。

聯名信指許多醫院都面臨人力、資源等挑戰，對於該院的相關攻擊，有誤導性質，且波及社區。連署者包含當地天主教神職人員、義大利 裔、孟加拉裔社區組織、日落公園老人團體、貝瑞吉伊斯蘭組織、華人策劃協會、阿拉伯協會等。院方聲明指，很榮幸服務醫療資源有限的多元社區，感謝各界支持，將一起創造改變。

位於波羅園(Borough Park)的瑪摩利醫院是布碌崙規模最大的私人醫院之一，紐約郵報報導，2021年底，僅剩1億4800萬元現金，依目前虧損情況，最多只夠維持一年；獨立審計師根據其年度財務報告分析指，該院財務狀況非常不穩定，「近年醫保改革的壓力、以及新冠疫情的影響，住院及門診病患流失，帶來運營問題。」四大國際會計師事務所之一的「普華永道」(Pricewaterhouse Coopers)日前發布52頁的報告中強調，該院目前處境不理想。

2020年，瑪摩利醫院嚴重虧損，但其總裁吉布斯(Kenneth Gibbs)的薪酬卻雙倍增長，從原本的180萬元增加至320萬元；「拯救瑪摩利」組織質疑吉布斯與其他五位高層領七位數的薪資，卻忽視把人力不足、護理服務不當等問題。

多名當地民選官員曾致信給吉布斯，表示社區指責瑪摩利醫院的管理失當，希望出面解釋；州參議員菲爾德(Simcha Felder)雖也簽署聲明，但卻被爆出，他曾質疑「拯救瑪摩利」組織的目的，「這個運動『不乾淨』(Not Kosher)，絕對有抹黑意圖。」

「拯救瑪摩利」成員則指菲爾德因當初醫院的管理層競選捐款，不願查明真相；該組織聯合主席萊納(Mendy Reiner)說，已收到來自患者的2000份投訴，針對會計師揭露醫院瀕臨破產，指在意料中，需靠紐約州府的干預才能拯救瑪摩利醫院。

他指出，瑪摩利醫院對許多人仍是重要的「安全網」醫院，多年來治療很多無保險或白卡患者，只有微薄的利潤；他認為州府應允許位於長島 的Northwell醫療集團管理該醫院，這兩家機構已有合作關係，但目前還是獨立狀態。

瑪摩利醫院發言人表示，今年虧損速度已放緩，希望州府、議會能撥款，幫助陷入困境的醫院縮小虧損，「幸運的是，州府已意識到問題，允許瑪摩利有資格獲得更多的補助。」