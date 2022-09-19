我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出現猴痘首例 專家籲「勿與外國人肌膚接觸」挨轟

拜登宣告新冠疫情大流行結束 可能引發爭議

瑪摩利醫院財困爭議 25組織挺管理層

記者顏潔恩╱紐約報導
瑪摩利醫院陷管理及虧損爭議。(記者胡聲橋╱攝影)
瑪摩利醫院陷管理及虧損爭議。(記者胡聲橋╱攝影)

長期服務布碌崙(布魯克林)華社的瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)，陷入財務危機，民間組成「拯救瑪摩利」(Save Maimonides)組織，要求行政透明化；紐約郵報報導，近期財務文件披露，該院去年虧損1億4500萬元，恐面臨倒閉危機。然而，近25個社區機構近日也發出聯名信，表達支持，指沒有醫院是完美的，該院管理層願意傾聽。

聯名信指許多醫院都面臨人力、資源等挑戰，對於該院的相關攻擊，有誤導性質，且波及社區。連署者包含當地天主教神職人員、義大利裔、孟加拉裔社區組織、日落公園老人團體、貝瑞吉伊斯蘭組織、華人策劃協會、阿拉伯協會等。院方聲明指，很榮幸服務醫療資源有限的多元社區，感謝各界支持，將一起創造改變。

位於波羅園(Borough Park)的瑪摩利醫院是布碌崙規模最大的私人醫院之一，紐約郵報報導，2021年底，僅剩1億4800萬元現金，依目前虧損情況，最多只夠維持一年；獨立審計師根據其年度財務報告分析指，該院財務狀況非常不穩定，「近年醫保改革的壓力、以及新冠疫情的影響，住院及門診病患流失，帶來運營問題。」四大國際會計師事務所之一的「普華永道」(Pricewaterhouse Coopers)日前發布52頁的報告中強調，該院目前處境不理想。

2020年，瑪摩利醫院嚴重虧損，但其總裁吉布斯(Kenneth Gibbs)的薪酬卻雙倍增長，從原本的180萬元增加至320萬元；「拯救瑪摩利」組織質疑吉布斯與其他五位高層領七位數的薪資，卻忽視把人力不足、護理服務不當等問題。

多名當地民選官員曾致信給吉布斯，表示社區指責瑪摩利醫院的管理失當，希望出面解釋；州參議員菲爾德(Simcha Felder)雖也簽署聲明，但卻被爆出，他曾質疑「拯救瑪摩利」組織的目的，「這個運動『不乾淨』(Not Kosher)，絕對有抹黑意圖。」

「拯救瑪摩利」成員則指菲爾德因當初醫院的管理層競選捐款，不願查明真相；該組織聯合主席萊納(Mendy Reiner)說，已收到來自患者的2000份投訴，針對會計師揭露醫院瀕臨破產，指在意料中，需靠紐約州府的干預才能拯救瑪摩利醫院。

他指出，瑪摩利醫院對許多人仍是重要的「安全網」醫院，多年來治療很多無保險或白卡患者，只有微薄的利潤；他認為州府應允許位於長島的Northwell醫療集團管理該醫院，這兩家機構已有合作關係，但目前還是獨立狀態。

瑪摩利醫院發言人表示，今年虧損速度已放緩，希望州府、議會能撥款，幫助陷入困境的醫院縮小虧損，「幸運的是，州府已意識到問題，允許瑪摩利有資格獲得更多的補助。」

布碌崙 義大利 長島

上一則

啓揚9/24秋季園遊會 各族裔文化表演

下一則

中美友好中國日遊行 布碌崙登場

延伸閱讀

布碌崙小兒麻痺疫苗接種率 全市最低

布碌崙小兒麻痺疫苗接種率 全市最低
松柏之家 25周年籌款晚會

松柏之家 25周年籌款晚會
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

海運巨頭跨空運 打造一站式服務

海運巨頭跨空運 打造一站式服務
娛樂／凱文貝肯 盼同志轉換療法消失

娛樂／凱文貝肯 盼同志轉換療法消失

熱門新聞

22歲男子吳傑瑞(左)承認殺害自己65歲的母親陳寶拉(中)。（取自陳寶拉臉書）

紐約華男割喉弒母案真相大白 兒子認罪恐判無期徒刑

2022-09-16 12:40
華人住家滿目瘡痍。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

2022-09-13 13:35
林亨利與郭海倫等華人房東代表，日前在皇后區民事法庭前示威抗議。(臧東慧提供)

房客欠租拒搬隨地屎尿 紐約華裔房東陳情

2022-09-16 07:35
警方通緝涉殺陳芳的亞裔男子。(市警提供)

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

2022-09-14 22:33
黃敏儀(右三)與柯立人(右四)水災發生後，立即走訪Peck大道附近，慰問19戶地下室淹水的災民。(黃敏儀辦公室提供)

才花數萬元裝修一年後又被淹 黃敏儀走訪協助

2022-09-13 16:06
網路詐騙手段推陳出新。(FTC)

網路交友遇詐財 華男痛失210萬

2022-09-15 02:29

超人氣

更多 >
台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出
女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人

女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人
拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛
被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗
拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資

拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資