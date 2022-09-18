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紐約州貴買新冠測試劑 霍楚遭質疑

記者張心╱紐約報導
霍楚因從競選金主處高價訂購新冠檢測試劑，遭到外界質疑。(州長辦公室提供)
霍楚因從競選金主處高價訂購新冠檢測試劑，遭到外界質疑。(州長辦公室提供)

加州政府採購新冠檢測試劑所花費的價格，被發現只有紐約州府的45%；而紐約州下單的供應商，曾向紐約州長霍楚(Kathy Hochul)捐款30萬競選經費，其中關連引發外界質疑。

根據「紐約郵報」披露，州府曾為5200萬支新冠檢測試劑，向新澤西州的Digital Gadgets公司支付了6.37億元，與此同時，加州花費了紐約45%的價格，購入了同樣的產品。

Digital Gadgets公司創始人特貝勒(Charlie Tebele)被發現，曾為霍楚競選提供7萬元資金，待該筆訂單達成後，又提供了22.7萬元的捐款。

紐約政府觀察組織「重塑奧伯尼」(Reinvent Albany)執行主任凱尼(John Kaehny)說：「我們知道的愈多就愈失望」；他呼籲相關單位應對這筆6.37億元的政府支出進行調查，「這是一筆大訂單，背後被權勢和金錢的烏雲籠罩」。

州眾議會少數黨領袖巴克萊(William Barclay)表示，霍楚為一支新冠檢測試劑，願意向「金主」支付12.25元，但卻拒絕其他提供半價的公司；他質疑，其可能是巧合、疏忽、無能，或是公然的腐敗，「又或許三者兼具」，巴克萊要求州府「無論如何都要給個說法」。

Digital Gadgets公司發言人卡拉吉(John Gallagher)回應質疑，表示該公司沒有在榨取納稅人的錢，訂單費用高昂，是鑒於當時的疫情狀況，支付高昂的價格是必要的，「我們在加州政府從供應商下單的前三周，就開始對紐約州銷售我們的產品。」

卡拉吉拒絕透露公司從這筆訂單中賺取了多少利潤，只是表示「冒著數億元的成本風險」，比加州供應商的成本費要高，又在支付包機、員工加班費、額外採購等花費數百萬元。

目前，霍楚的競選團隊未對此事發表評論；曾為快篩服務價格欺詐進行調查的州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)、州眾議長希士提(Carl Heastie)等，都拒絕置評。

紐約州府被披露購買新冠檢測試劑的花費，是加州採買價格的近兩倍。(記者張心╱攝影)
紐約州府被披露購買新冠檢測試劑的花費，是加州採買價格的近兩倍。(記者張心╱攝影)

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