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寇頓要求州市府 提供康尼島醫院新補強針

記者顏潔恩╱紐約報導
市府目前開放符合條件的民眾接種升級版新冠補強針，但布碌崙居民抱怨，隸屬市公立醫院系統的康尼島醫院卻未提供疫苗。(Getty Images)
市府目前開放符合條件的民眾接種升級版新冠補強針，但布碌崙居民抱怨，隸屬市公立醫院系統的康尼島醫院卻未提供疫苗。(Getty Images)

針對新冠Omicron變種病毒的威脅，市府目前開放符合條件的民眾接種升級版新冠補強針，然而至今並非所有的醫療保健提供者均收到該疫苗；在接收到民眾的投訴後，布碌崙(布魯克林)州眾議員寇頓(William Colton)致信給市、州府，要求將康尼島醫院(Coney Island Hospital)列為提供更新版補強針的醫療機構，方便當地民眾就近獲得服務。

本月初，聯邦疾病防治中心(CDC)批准了由輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)生產商供應的更新版疫苗補強針；其中輝瑞疫苗開放讓12歲以上民眾接種，莫德納疫苗只開放給成人，接種時機與上一劑疫苗需間隔至少兩個月，不能當作第一劑疫苗；此舉為秋冬季節可能迎來再一波的疫情做準備。

寇頓日前發表聲明，表示收到該選區許多居民投訴，隸屬於市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)管理下的康尼島醫院，不提供最新版本的新冠疫苗加強針；他說，新版補強針是目前最有效抵抗BA.4、BA.5變種病毒的疫苗，聯邦鼓勵民眾積極接種、加強保護力，但不知道為何，康尼島醫院不在分配更新版補強針的名單上。

寇頓說，康尼島醫院為布碌崙南區居民，包括少數族裔民眾服務，未提供更新版補強針之下，居民需要到其他地方接種疫苗，不僅不方便，也非常不公平；「明明在家附近就有一家醫院，沒有理由花更多時間與精力到其他地方打針」。

對此寇頓分別致信給市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)、州衛生廳長巴塞特(Mary Bassett)，要求將康尼島醫院列入接種更新版疫苗補強針的名單中，以便讓弱勢群體、移民家庭能就近獲得服務，希望早日得到市、州府的回應。

疫苗 康尼島 變種病毒

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