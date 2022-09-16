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紐約客談／期中選舉 華人跨黨支持的難題

紐約客談

此前有報導指，共和黨州長參選人李修頓的競選團隊正在加強在微信、電報群等社交媒體的宣傳力度，吸引亞裔和西語裔的溫和派中間選民，一些民主黨保守派人士此次也開始支持共和黨；畢竟，疫情以來犯罪橫行，而且亞裔又面對仇亞犯罪，民主黨的平權行動傷害到華裔的利益，不少華裔民眾對民主黨已經失望透頂，讓共和黨看到吸引華裔的希望。

那麼，華人是否應該轉而支持共和黨？不同的人有不同見解。共和黨華社人士鄭永佳認為，華人注重家庭的價值觀與共和黨更加相似，而且共和黨在教育議題上支持擇優錄取、特殊高中入學測驗和資優班；面對犯罪問題，共和黨也主張嚴厲打擊犯罪、收緊保釋制度、反對撤資警察；總之，在教育和安全這兩大華裔社區最關心的議題上，華裔與共和黨的立場是一致的。

然而，也有人認為，即便如今民主黨的理念與華裔漸行漸遠，但加入共和黨仍然無法為華裔謀得更多利益，因為紐約州是深藍州；華埠社區人士于金山說，如果華裔民眾改投共和黨，就失去了改革民主黨的機會，導致更多溫和派離開民主黨，民主黨只會越來越左。

他表示，如果紐約州是搖擺州，華人作為中間選民可能發揮重大作用；但紐約州自羅斯福新政之後就變成深藍州，現在要轉紅難度太大，需要很長時間；于金山預計，共和黨20年之內在紐約市無法翻身，因此華人加入共和黨，在紐約州沒有活動空間；而如果要扭轉民主黨繼續左傾，就應該「留在藍黨裡面唱紅歌」，而如果加入共和黨，可能導致藍者越藍，紅者越紅，走向極端。

共和黨 民主黨 華裔

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