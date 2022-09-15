取締8大道非法攤商 紐約市府二度突擊

在布碌崙亞裔民安隊的配合下，市府各部門和警方聯合執法，清理8大道無證攤販。(民安隊提供)

市府多個執法部門近日再次對布碌崙8大道 商區的無證攤販聯合執法，開出多張罰單，打擊力度超過前一次。據了解，各部門今後還會時常對8大道的無證攤販執法。

由布碌崙亞裔 民安隊配合，市消費者事務局(DCWP)和當地警方13日聯合出動許多人員，從上午持續到下午，在8大道店鋪林立的路段，對路邊攤販進行第二次突擊執法。民安隊首先通過擴音喇叭，規勸路邊無證攤販盡快收攤離去，以免被罰。雖然大多數攤販聞訊後離開，但仍有個別攤販不願離去。最終，有三名攤販收到罰單。

民安隊隊長柳寶枝表示，8大道兩側占用人行道擺攤的問題由來已久，其中無證攤販的問題較嚴重，不僅占道經營，亂擺亂放，更對行人的安全造成威脅。前段時間，一名華婦因人行道堵塞，走上車道，不幸被一輛大卡車輾斃。8月中，又有一名華裔老人走路時被手推車撞倒受傷。

在三周前的突擊執法中，執法人員只開出一張罰單，這次開出三張，顯示市府的執法力度正在加強。柳寶枝說，現在只是開出幾張罰單，今後罰單的金額會愈來愈高，執法人員甚至會開著垃圾車，到8大道清繳無證攤販的貨物，希望攤販不要有僥倖心理。政府以後會經常執法，直至人行道恢復正常通行，保證8大道的整潔和行人安全。