寇頓帶領志工 上街清理垃圾

州眾議員寇頓(左一)與志願者一道上街清理垃圾。(寇頓辦公室提供)

紐約州眾議員 寇頓(William Colton)近日與眾多志願者一道，開展一次「大聲說和清理」活動，與會者在布碌崙 (布魯克林)班森賀華商聚集區清理街頭垃圾、美化街道；多年來，寇頓一直在選區內開展「大聲說和清理」活動。

日前寇頓帶著數十名志願者，在86街交海灣公園大道(Bay Parkway)處收集了易拉罐、瓶子、紙張和杯子，他們還清理乾淨了幾個集水池內的紙張和其他垃圾。

寇頓說，人們必須遵守法律，把垃圾放到角落的垃圾箱裡。商店老板必須承擔更多責任，保持商店前的街道清潔，如果他們不這樣做，他們就會收到罰單和更嚴格的執法。必須保持街區的整潔。

在以前的「大聲說和清理」活動中，寇頓帶著志願者清掃海灣公園大道從60街到史迪威大道(Stillwell Avenue)的路段，18大道從巴斯大道(Bath Avenue)到貝瑞吉公園大道(Bay Ridge Parkway)的路段，國王高速路(Kings Highway)從麥克唐納大道(McDonald Avenue)到史迪威大道的路段，以及巴斯大道從20大道到14大道的路段等，足跡遍布該社區各個角落。

「大聲說和清理」活動的參與者來自各個族裔，各年齡段，他們受到了社區成員的熱烈歡迎。這個活動包括兩項內容，除了清理垃圾，也鼓勵志願者「大聲說」，向商家和居民宣導清潔街道的重要性，保持街道的整潔能讓所有人的生活都變得更美好。

寇頓辦公室表示，該活動將會持續在社區舉辦，若有興趣參與的民眾，可向其辦公室聯絡，電話是(718)236-1598。