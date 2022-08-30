Uber籲顧客 爭取網約車豁免堵車費

網約車公司優步日前致信用戶，呼籲為網約車爭取豁免堵車費。(美聯社)

大都會運輸署(MTA )此前公布曼哈頓60街以南堵車費 計畫收費方案，堵車費率將在9元至23元之間，計畫最早明年底開始實施，民眾9月9日前可提出意見；網約車 公司優步(Uber)日前致信用戶，呼籲對MTA提出意見，為網約車爭取豁免。

優步在給用戶發送的郵件中表示，「我們需要您的幫助，希望你表達反對意見；MTA堵車費計畫的多個收費方案，其中一項方案，高峰時期每單可能多收23元堵車費，這意味只要高峰時期進入曼哈頓，您單次乘車的費用就可能超過30元。」

不過，MTA的方案並非一定導致所有網約車單次乘車費用超過30元；若採若最低費率9元方案，則不提供任何折扣選擇，隧道過路費也須另交，所有進入堵車費區域的私家車每日只交費一次，但計程車和電召車每次進入堵車費區域都須交費；若採用最高費率23元方案，則通過外州、外區隧道進入堵車費區域的過路費將被減去，電召車和網約車每日需付費三次，黃色計程車可以豁免。

優步表示，該公司曾在2019年支持堵車費計畫，但如今徵收堵車費實際上是對乘客「雙重徵稅」，因為網約車乘客從2019年起進入曼哈頓96街以南就要被收取2.75元的費用；優步發言人表示，雖然該公司仍然支持堵車費計畫，但擔憂這將導致外區乘客乘車費用過高，而且只對進入堵車費的網約車收費、不對在堵車費區域內行駛的網約車收費，也不公平。

MTA希望堵車費計畫2023年底或2024年初開始實施，目前正在舉行公聽；交通流動性審查委員會(Traffic Mobility Review Board)將對收費方案提出建議，最終方案將由MTA董事會決定；民眾可登錄網站mta.info/CBDTP、發郵件給[email protected]反饋意見。