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衛生不良遭停業 8月中餐廳最多

記者張晨╱紐約報導
三間分別位於曼哈頓及布碌崙的中餐館近日因衛生不達標而被迫停業，唯一家恢復但仍受監管。(取自谷歌地圖)
三間分別位於曼哈頓及布碌崙的中餐館近日因衛生不達標而被迫停業，唯一家恢復但仍受監管。(取自谷歌地圖)

紐約市衛生局(New York City's Health Department)8月底因餐館衛生不良的停業名單中，中餐廳上榜數量最多；曼哈頓布碌崙(布魯克林)餐廳均在列，皇后區未上榜；其中遭停業的布碌崙「璟江海鮮樓」，已在27日恢復營業，碰上停業店家表示「實屬無奈」。

每年市衛生局都會突擊檢查全市2萬5000家餐廳，以保證食品和廚房的衛生安全，其中害蟲、食品儲藏區污染、餐具保存、使用不當等都在評分範圍內；在8月底的停業餐廳名單中，曼哈頓、布碌崙有三家中餐遭上榜，包括位於曼哈頓雀兒喜的「大四川」(Grand Sichuan)，違規扣分達74；西哈林區的「金塘」中餐外賣店(New Kim Tong)，扣分達64；位於布碌崙8大道的「璟江海鮮樓」，扣分也達71。

根據市衛生局，大四川的在衛生間或鄰近區域、食品準備、供應或餐具清洗區25呎內缺少洗手設施，洗手池被阻塞或用作非洗手用途；非食品接觸面由不合格的材料製成，並沒有保持清潔；即有蟑螂出現在食物或非食物區等理由遭停業。

金塘中餐外賣店則因食物或非食物區有老鼠或活老鼠存在；除蟲不到位，並沒有妥善保存滅種紀錄；蒼蠅、蟑螂與垃圾、污水等在食物或非食物區被停業。

璟江海鮮樓除上述衛生標準未達標外，因其大多食材為海鮮品，在運輸、儲存以及準備階段皆未達到衛生局的溫度標準，或出現污染食品繼續供應的現象。

根據市衛生局紀錄，上述三家餐廳除2020年外每年都有違規情況發生；截至27日，只有「璟江海鮮樓」恢復營業，老闆娘黃秀桃表示，在經過三天的停業大掃除後，該餐館已於26日晚在衛生局的檢查下允許開門營業，但在接下來的幾個月中，仍受衛生局監管，將不定期查看情況。

談被迫關門，黃秀桃說這「實屬無奈」，作為社區的老牌福州海鮮館，不會置食客的健康而不顧，「當日衛生局上門因為看到了些蒼蠅就認定衛生不合格」；海鮮本就有味道難以處理掩蓋，「我們已經盡力做到及時處理。」

布碌崙 曼哈頓 紐約市

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