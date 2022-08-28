衛生不良遭停業 8月中餐廳最多
在紐約市衛生局(New York City's Health Department)8月底因餐館衛生不良的停業名單中，中餐廳上榜數量最多；曼哈頓、布碌崙(布魯克林)餐廳均在列，皇后區未上榜；其中遭停業的布碌崙「璟江海鮮樓」，已在27日恢復營業，碰上停業店家表示「實屬無奈」。
每年市衛生局都會突擊檢查全市2萬5000家餐廳，以保證食品和廚房的衛生安全，其中害蟲、食品儲藏區污染、餐具保存、使用不當等都在評分範圍內；在8月底的停業餐廳名單中，曼哈頓、布碌崙有三家中餐遭上榜，包括位於曼哈頓雀兒喜的「大四川」(Grand Sichuan)，違規扣分達74；西哈林區的「金塘」中餐外賣店(New Kim Tong)，扣分達64；位於布碌崙8大道的「璟江海鮮樓」，扣分也達71。
根據市衛生局，大四川的在衛生間或鄰近區域、食品準備、供應或餐具清洗區25呎內缺少洗手設施，洗手池被阻塞或用作非洗手用途；非食品接觸面由不合格的材料製成，並沒有保持清潔；即有蟑螂出現在食物或非食物區等理由遭停業。
金塘中餐外賣店則因食物或非食物區有老鼠或活老鼠存在；除蟲不到位，並沒有妥善保存滅種紀錄；蒼蠅、蟑螂與垃圾、污水等在食物或非食物區被停業。
璟江海鮮樓除上述衛生標準未達標外，因其大多食材為海鮮品，在運輸、儲存以及準備階段皆未達到衛生局的溫度標準，或出現污染食品繼續供應的現象。
根據市衛生局紀錄，上述三家餐廳除2020年外每年都有違規情況發生；截至27日，只有「璟江海鮮樓」恢復營業，老闆娘黃秀桃表示，在經過三天的停業大掃除後，該餐館已於26日晚在衛生局的檢查下允許開門營業，但在接下來的幾個月中，仍受衛生局監管，將不定期查看情況。
談被迫關門，黃秀桃說這「實屬無奈」，作為社區的老牌福州海鮮館，不會置食客的健康而不顧，「當日衛生局上門因為看到了些蒼蠅就認定衛生不合格」；海鮮本就有味道難以處理掩蓋，「我們已經盡力做到及時處理。」
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