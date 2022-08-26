華裔初選落敗 社區分析：投票率低、分票影響

初選數據顯示，牛毓琳和李江華各自守住華埠和布碌崙8大道兩華裔社區。(市大提供)

紐約州第十選區國會議員初選，前川普彈劾案檢察官高德曼(Dan Goldman)基本確定獲勝，但州眾議員 牛毓琳和社區人士李江華各自守住了華埠和布碌崙 (布魯克林)8大道兩大華裔 社區；社區人士表示，本次初選華裔的投票率依然不高、華裔參選人分票嚴重，是導致華裔參選人未能創造歷史的原因之一。

根據市大研究所都市研究中心(Center for Urban Research)地圖項目主任羅馬萊維斯基(Steven Romalewski)公布的第十選區得票率地圖，在牛毓琳目前代表的包含華埠、亞裔選民占近四成的州眾議員第65選區，她的得票數為2505張，得票率近三成，在各參選人中排名第一；尤其在華埠，在並未得到大多數華社領袖支持的情況下，得票率仍高於60%。

多年深耕布碌崙華社的李江華，本次在8大道華社得票率也排第一；所在的州眾議員第49選區，李江華得票255張，得票率為38%，在8大道周邊社區的得票率在40到60%之間。

紐約中華公所顧問、民主黨65區黨代表于金山表示，亞裔人口占第十選區20%左右，但華裔選民在此次初選沒有展現力量，「許多人不了解，初選比普選含金量更高。」

他表示，牛毓琳仍吸引華裔選民，因過去六年州眾議員任內積累知名度，選民對她比較了解；「第十選區參選人眾多，其實選民對具體的個人政見不了解，最重要的是知名度；相比之下，兩黨對壘的普選，政策問題比較重要；雖然近兩年來華裔社區的政治態度有所改變，開始轉向溫和派，但主要的傾向沒有變，還是跟著民主黨主流意識形態。」

對於李江華，于金山表示，「雖然他造勢聲量很大，但耐不住華社投票率低，華人還是不了解選舉制度。」

他說，「像第十選區此次初選出現十多個參選人的局面，其實對華裔是好機會，未來未必會有如此良機，因為只需不到30%的得票率就有可能獲勝；遺憾的是，這次有三個華裔參選人，如果只有一人，且政見稍溫和一點，是有機會獲勝。」

市大研究所都市研究中心的第十選區初選地圖還顯示，篤定獲勝的高德曼拿下曼哈頓翠貝卡、西村、格林威治村、金融區和布碌崙登波、布碌崙高地等收入較高的社區，而且在猶太社區波羅園的得票率高達60%到100%；于金山表示，高德曼的主張比較溫和，且競選經費充足，獲勝並不意外，但社區對高德曼了解不多，「他的華裔社區政策還沒有成型，需要時間檢驗。」