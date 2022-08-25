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法拉盛商店頻遭竊 一天多起

記者牟蘭／紐約報導
洋子健身房放置在店門外的盆栽被偷，店家只能將盆栽放在屋內。(記者牟蘭／攝影)
洋子健身房放置在店門外的盆栽被偷，店家只能將盆栽放在屋內。(記者牟蘭／攝影)

疫情爆發後竊案激增，法拉盛市中心多店家24日在市議員黃敏儀的走訪中指，治安糟糕，竊賊不僅偷走門前的盆栽，還有遊民到店內破壞，只能在晚9時後就緊鎖大門，華人超市常見「零元購」，一天至少三到四起竊案，擔心竊賊抓了又放，只有嚴重竊案才會報警。

位於38大道的洋子健身房員工金鈺雯表示，兩個月前，店外的盆栽被竊賊偷走，店內時常有遊民前來大喊大叫，即使健身房晚間繼續營業，但9時一過，店員只能鎖門，保護客人與員工的安全，「損失金額少，報警也沒有用」。

金鈺雯說，健身房去年營業，無法申請疫情補助，面對昂貴的地租與稅務，希望政府提供更多資源的協助，鼓勵民眾在疫後加強鍛煉，也改善當地的公共治安。

位於緬街的新龍興超市經理張雅虎表示，疫情爆發後，盜竊問題激增，店中必須雇用專人檢查貨品，安裝多台監控錄像，「一天就有三到四起」；他說，竊賊以非華裔為主，多次當場抓到有人提著兩大包沒付錢的貨品，企圖蒙混走出超市，「抓到就說忘記付錢了」。

張雅虎說，來店裡偷東西的慣犯較少，多數竊賊都是新面孔，嚴重的竊案才會報警，擔憂嫌犯抓了又放，不能根本解決問題。

黃敏儀辦公室指，已與市警109分局溝通，計畫針對偷竊問題制定新法案，提醒商家安裝監控錄像，共同改善當地的治安。

109分局表示，警員配戴執法相機，紀錄所有細節，針對部分涉案金額不大、情節不嚴重的竊案嫌犯，會依法開出庭傳票，要求嫌犯按時上庭，澄清「逮捕嫌犯後，一條街外隨意釋放」的謠言，呼籲罪案受害者撥打911報警，維護自身的權益。

華人超市常見「零元購」，一天至少三到四起竊案，店家安裝監控錄像並雇專人防止竊案發...
華人超市常見「零元購」，一天至少三到四起竊案，店家安裝監控錄像並雇專人防止竊案發生。(記者牟蘭／攝影)

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