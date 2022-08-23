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帶薪病假平等 不論移民身分 雇主違規可投訴

記者和釗宇 / 紐約報導
市消費者和勞工保護局和市長移民事務辦公室舉行少數族裔媒體圓桌會議，宣導勞工權益。(記者和釗宇／攝影)
市消費者和勞工保護局和市長移民事務辦公室舉行少數族裔媒體圓桌會議，宣導勞工權益。(記者和釗宇／攝影)

市消費者和勞工保護局(DCWP)和市長移民事務辦公室(MOIA)22日舉行少數族裔媒體圓桌會議，提醒無論是否有合法移民身分，絕大多數企業移民員工都可享帶薪病假，呼籲投訴雇主違規行為，並表示不會將信息與聯邦政府分享，保護無證移民。

市消費者和勞工保護局局長馬玉伽(Vilda Vera Mayuga)表示，紐約市「帶薪安全假和病假法案」(Paid Safe and Sick Leave Law)經過兩次修正，已於去年1月生效；除了政府員工及特定自雇職業者，所有紐約市工人都享有每年最多56小時的帶薪病假，員工數低於四人且雇主年收入低於100萬元所在企業的工人，則有40小時的無薪病假。這種帶薪假也可用來照顧家人。

同時，根據「公平工作周法」(Fair Workweek Law)，在快餐、零售和公共事業企業工作者，都須享有固定的工作時間安排；尤其是快餐行業，包括外賣郎在內，若工人的固定工作時間被改變，雇主須提前14天通知，否則就須為員工提供薪水補償；此外，除非員工有違法或危險行為，雇主不得無故解雇或減少工時，也不得在沒有正當財務原因的情況下隨意裁員。

市長移民事務辦公室主任卡斯楚(Manuel Castro)表示，美甲業和餐飲業聚集大量移民工人，其中不少是無證移民，權益最容易受到侵害，許多雇主認為無證移民因為害怕被遣返，不敢向政府投訴違規行為、分享個人信息；卡斯楚表示，紐約市作為移民庇護城市，市府各部門不執行聯邦移民法規，因此也不會向聯邦任何部門提供移民的個人信息，移民工人可以放心投訴。

馬玉伽和卡斯楚呼籲所有工人投訴雇主的違規行為，民眾可至網站nyc.gov/workers、撥打311電話或發送電郵至[email protected]nyc.gov投訴；同時，若雇主解雇提出舉報的員工或進行報復，員工應立即聯繫DCWP；卡斯楚表示，在投訴時，員工應確保知道雇主姓名和公司名稱，最好拿到工時證明，方便市府調查。

馬玉伽(右)和卡斯楚(左)呼籲投訴雇主的違規行為，並對所有信息保密，不會與聯邦政...
馬玉伽(右)和卡斯楚(左)呼籲投訴雇主的違規行為，並對所有信息保密，不會與聯邦政府分享，保護無證移民。(記者和釗宇／攝影)

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