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班森賀華人服務中心返校日活動 華人義工獲頒表彰

記者顏潔恩／紐約即時報導
服務中心頒發獎狀給華人義工，表揚他們一路以來的付出。(記者顏潔恩/攝影)
服務中心頒發獎狀給華人義工，表揚他們一路以來的付出。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區服務中心20日於塞斯露公園(Seth Low Park)舉行返校日活動，多家健保、家庭護理機構擺設攤位，為居民提供健康資訊，並免費派送書包和文具，家長攜帶孩童共上百人參與；服務中心也向20多名華人義工頒發獎狀，表揚他們長期以來利用各自能力義務工作，給社區帶來貢獻。

當日活動有將近十個社區機構向民眾提供資訊，並為攜帶孩子的家庭提供書包、防疫用品等物資，服務中心負責人羅添福也藉此機會呼籲華人在下周的選舉積極投票，「行使你手中的權利」；活動除吸引華人家庭外，許多外族裔民眾也到場支持，並觀賞中華傳統舞蹈表演，促成文化交流的機會。

州眾議員寇頓(William Colton)受邀出席活動，頒發獎狀給服務中心20多名義工，他們之中以年長的女性為主，還有數名青少年；在該中心過去舉辦的活動中，義工們協助安排、分發物資，把事情打理得井井有條，在展開簽名活動反對班森賀建收容所時，也是他們走上街頭，喚起社區民眾對這些議題的關注，功不可沒。

最後，康尼島醫院(Coney Island Hospital)也頒發一項社區服務獎給予羅添福，其作為第11社區委員、康尼島醫院委員會委員，通過自身能力服務華人；羅添福表示，他的職責是聽取華裔患者、家屬反映的問題或意見，在定期舉行的會議中傳達給醫院管理人員，改進他們給華人提供的服務，「我擔任委員已有五年，非常榮幸能為社區服務。」

社區機構贈送書包給華人家庭。(記者顏潔恩/攝影)
社區機構贈送書包給華人家庭。(記者顏潔恩/攝影)

華人 康尼島 布碌崙

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