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華策會人瑞中心 乒乓賽頒獎

記者張晨╱紐約報導
華策會人瑞中心第12屆乒乓球友誼賽頒獎典禮。(記者張晨╱攝影)
華策會人瑞中心第12屆乒乓球友誼賽頒獎典禮。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓華埠的華人策劃協會人瑞中心於19日在其會址舉辦創立50周年、第12屆乒乓球友誼賽頒獎典禮；此次比賽是疫情後首次重返，分成男子組和女子組，每組冠、亞、季、殿軍各一名，共八人獲獎。

影音來源：記者張晨

年近九旬的主席林文華表示，老人中心對華裔長者們的意義，不僅是能吃午餐、學電腦和英文、唱歌跳舞歡聚活動，更是很多長者們獲得政府資訊、瞭解時事的重要場所。

林文華說，自己已經在華埠人瑞中心活動了20多年，「疫情在家的這幾年，所有耆老朋友都非常想念這裡，周年活動慶典，乒乓球賽作為歷屆的保留體育活動非常重要。」

人瑞中心主任伍寶玲表示，如今疫情和緩，友誼賽重新開打，吸引不少年長者參加；乒乓球除了可培養健康身心，也可以為參賽者帶來友誼。

中心康樂組長陳寬說，參加者以「賽出和諧，友誼第一；賽出健康，比賽第二」為出發點；不少人從一開始加入中心，每年都參加打到現在，有些是中間技癢出賽，以球技交流方式，為生活增添樂趣；參賽者贏得比賽，可獲得100元獎金，輸家則付1元。

第27選區紐約州參議員民主黨參選人卡范納(Brian Kavanagh)也到場為獲獎者頒發獎牌；男子組冠軍劉國春、亞軍朱崇德、季軍劉炳發、殿軍阮保傑；女子組冠軍則由朱美珍摘得，亞軍黃潔貞、季軍陸雅英、殿軍羅玉蓮。

人瑞中心永遠名譽會長林建中、傅先清、蘇煥光；紐約台山寧陽會館元老朱傑概；紐約安良工商總會前會長梁沛霖、陳逸民；人瑞中心乒乓球室始創人陳羅拔等嘉賓均到場見證頒獎。

疫情 華埠 老人中心

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