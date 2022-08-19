火災不整修 華人租戶示威控惡房東

華人租戶日前在布碌崙房屋法院外集會。(華爾森提供)

布碌崙 (布魯克林)7大道華社一棟公寓發生火災已有三個月，但因華人房東 拒絕出面，導致40多個華人租戶遲遲無法回家拿取重要物品；在維權組織、民選官員協助下，住戶日前向布碌崙房屋法庭提出「HP Action」申請，要求法官下令房東、管理公司盡快整修公寓，租戶早日重返家園。

日落公園54街704號一棟公寓於5月2日發生火災，住戶及時撤離、無人傷亡，至今大部分都住在市府提供的旅館；他們此前曾示威，要求與房東取得聯繫，盼能盡快返屋拿重要物品，並保持原有租金，但無論是房東還是管理單位，長期迴避。

在維權組織「鄰里互助」(Neighbors Helping Neighbors)、民選官員的帶領下，多名華人租戶在布碌崙房屋法庭外舉著標語牌集會，宣布對房東採取「HP Action」訴訟；該法允許受到房東騷擾、或公寓長期得不到維修的房客向法院提出申請，若法官採納，會向房東發出「糾正令」(Order to Correct)，要求在期限內整修，該申請無需通過律師，房客可直接向法院索取表格填寫即可。

維權組織者華爾森(Jared Watson)表示，當務之急是讓房東加緊維修公寓，確保住客安全返回公寓取重要物品；根據網站，華裔林寶珍(Baozhen Lin，音譯)、以及猶太裔公司Moshe Kraus是屋主以及管理公司，但很多房客都不知道此信息。

他指出，有些房客之前曾返回住家取一些物品，一些人反映私人物品不見；儘管火災後消防員搭起木板圍在公寓入口，但無法起到防盜作用，也沒有保安人員。

公寓長年失修，在火災後遭樓宇局開出三張罰單。華爾森代房客表示，雖然對管理層提訴，但並不是為了經濟補償、或要法律處分，租客們已在該處居住多年，還是想要回到原處，並不想搬家。