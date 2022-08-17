揮拳華婦獲釋再犯 歹徒查有42次被捕紀錄

賴特有42次前科，去年6月曾在華埠攻擊路人。(現場錄像截圖)

去年6月曾在曼哈頓華埠 街頭，無故揮拳攻擊55歲華婦的非洲裔遊民賴特(Alexander Wright)，近日又在布朗士無故攻擊一名地鐵清潔工，造成他鎖骨及鼻骨骨折而被捕；根據警方紀錄，賴特有42次被捕紀錄，其中多次皆因隨機攻擊路人。

根據警方消息，本月11日上午在布朗士Pelham灣公園地鐵站 ，當時清潔工尼爾森(Anthony Nelson)正在工作，有路人表示一名男子正在車站外騷擾其他行人，尼爾森上前了解情況，卻遭該男子的攻擊。

即便鼻骨和鎖骨骨折，尼爾森和一名路人仍將攻擊者壓制直到警方到來並將其逮捕。

警方發現，攻擊者為49歲的賴特，綽號為「迪士尼」(Disney)，居住在蘭德爾島(Randall's Island)上的遊民收容所，曾有42次攻擊、縱火前科，更曾攻擊警察，其中還包括於去年6月在華埠擺也街(Bayard St.)無故攻擊一名55歲華婦。

當時該名華婦正在擺也街上行走，靠近華埠雪糕行門口時，迎面而來的賴特朝她臉部重擊一拳並高聲喊叫；遭重擊後受害人立即跌坐在一旁，靠著戶外用餐座的柱子，賴特則大搖大擺離開現場。

被捕後警方在賴特身上發現俗稱「K2」的「類大麻 活性物質」，吸食後會有類似大麻的迷幻作用；據了解，該類毒品比大麻更強，持續使用會產生成癮性與戒斷症狀；賴特被控一項仇恨犯罪的攻擊罪，以及和此次隨機襲擊案有關的攻擊、非法持有管制藥品(Criminal Possession of a Controlled Substance 7th Degree)等罪名。

此次賴特再隨機攻擊地鐵清潔人員，市捷運局局長戴維(Richard Davey)也公開譴責，對地區檢察官喊話，表示希望嚴懲賴特，「類似的案件已經太多。」

社區人士陳家齡質問當局是否在「等賴特殺人」，才願意有所作為；他表示，為何賴特有多次前科，以及隨意襲擊人的紀錄，至今仍可大搖大擺在紐約街頭閒晃。