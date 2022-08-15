跳樓悲劇 華社心理講座提供資源 籲尋求專業協助

法拉盛華社舉辦心理健康講座。(記者鄭怡嫣╱攝影)

據信生前有心理健康 問題的32歲女子施秦，近日從法拉盛16層公寓跳樓輕生，引發當地華社對心理危機的關注與討論，亞美凝聚聯盟社區巡邏隊(AAC)及美國上海同鄉會14日舉辦「後疫情 時代的心理建設」講座，教導民眾如何識別心理疾病及尋求專業幫助，也呼籲更多人關注自身的心理健康，鼓勵受心理問題困擾的親友及時獲得資源與協助。

新冠疫情引發的種族主義、社會隔離、經濟壓力、親友死亡所帶來的創傷等問題，也加劇心理健康危機，據統計，在疫情前期、2020年初，9%的紐約成年人經歷憂鬱症 的症狀，疫情高峰期間，36%及44%的紐約成年人分別經歷由疫情引起的憂鬱症及焦慮症症狀，而在2022年疫情低峰期間，疫情在全球範圍已增加25%的憂鬱症及焦慮症的確診病例。

專業心理諮詢師及AAC隊員屠俊表示，受心理健康困擾的民眾，需積極認識到心理疾病的存在與自身困擾，並通過轉介服務(refer)堅持參與包括服用精神科藥物、定期心理諮詢、小組諮詢、門診或住院部治療等，華人較為熟悉的醫院包括表維醫院(Bellevue Hospital)、西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)以色列分院精神科、高雲尼醫院、格雷西廣場醫院(Gracie Square Hospital)，通常都有講中文的精神科醫生、護士、社工、音樂與藝術治療師，對於亞裔患者有相當的經驗。

屠俊還表示，除醫院外，民眾也可前往有中文心理諮詢師的各社區衛生中心洽詢，如王嘉廉社區醫療中心、紐約兒童中心、紐約探訪護士服務等，紐約探訪護士服務也為65歲及以上、有憂鬱症狀的長者提供免費的篩檢以及心理健康服務。

黃敏儀辦公室代表表示，NYCWELL熱線(888)692-9355及全國自殺預防生命熱線(800)273-8255，提供24小時心理諮商與自殺干預服務，紐約希望項目情緒支持熱線(844)863-9314每天早8時至晚10時間提供心理支持，需要尋求心理健康幫助的民眾及其親友，也可聯絡黃敏儀辦公室(718)888-8747求助。