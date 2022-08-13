持刀捅人案飆增 警方：刀比槍易取得

紐約市重罪率上漲下，持刀捅人案大增。(市警提供)

紐約市警最新數據顯示，今年截至目前，重罪案件數仍在不斷攀升，至8月已趨近四成；而其中持刀捅人案件尤其嚴重；警方表示，同樣為致命武器，拿刀比拿槍容易，且更容易獲得。

截至市警本月7日的統計數據，與去年同期相比，捅人案數量上升了11%，從2465起增至2756起；而致人死亡的捅人案也從48起激增至69起，增幅高達43%。

警方表示，如今紐約的治安環境，讓罪犯都不害怕攜帶槍枝，攜帶刀具就「更不擔心」，況且刀也比槍更容易獲得；「哪怕是被人發現攜帶了一把砍刀，最多也只會得到一張罰單，這屬於輕罪。」

今年年初，35歲的韓裔 女子李尤娜(Christina Yuna Lee，音譯)在深夜返回其曼哈頓 華埠公寓時遭25歲非洲裔男嫌納許(Assamad Nash)尾隨入室殺害；她死時上身赤裸，身中40多刀。

7月初時，40歲的暴力前科犯墨菲(Trevon Murphy)在曼哈頓深夜持刀捅人，接連作案三起，致一人死亡。

7月31日，30歲的伊萬(Anthony Evans)在時報廣場持壁紙刀「衝刺跑」式的從後攻擊了一名買菜回家的華婦，造成其手臂割裂傷。

數據顯示，全市重罪案今年截止目前以激增了36%，重竊案從2萬374起增至今年的3萬205起，增幅高達48.3%；搶劫則從7366起增至1萬294起，增幅39.8%。

而強暴案也從892起增加到989起，增長了10%，重罪攻擊案從1萬3086起增漲到了今年1萬5640起，同比增長19.5%；但謀殺案和槍擊 案分別下降了8.1%和10.1%，槍擊案受害者人數也下降了7.4%。

約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)副教授賈卡隆(Joseph Giacalone)表示，表面的「下降」被拿來大作文章，其他一切還在被不斷忽略，「警力不足，執法限制多，都是不利因素，現在其他一切都是可怕的。」