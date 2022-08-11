陶藝看世界謝宏胤個展華埠明登場

謝宏胤將陶藝放入「生活系列」，強調陶藝除可欣賞，也可以使用，且有意境。(美華藝術協會提供)

藝術家謝宏胤的「陶藝傳承世界」個展，將於12日(周五)至26日，在曼哈頓華埠 美華藝術協會舉辦；謝宏胤將陶藝放入「生活系列」，強調陶藝除欣賞，也可使用，且有意境，不僅看到一件陶藝品，而是可以看到一個「世界」。

當代陶藝家多利用陶，展現所謂的「藝術品」，重視觀賞者認同，但謝宏胤反對此理念，認為違背初民做陶的本願。他相信，陶藝應先從生活開始，從人類使用陶器以來，陶應該是人性的，和生命進化息息相關。

其創作主要追求「感覺」，他表示，人生就像陶藝，成型燒胚可能功虧一簣，但燒壞的成品並不會因此而終止，反倒成為新的開始；陶藝在古今中外人類文明中，本就是用於「生活」，幻滅也是理所當然。 作品「Pearl Paint」。(美華藝術協會提供)

此次特展，謝宏胤將陶藝放入生活，強調可以欣賞、使用，更可有意境；基於此理念，他的陶藝要求觀賞者在佇足停留的當下，給自己想像空間，將視野放寬，看到的就不僅是一件陶藝品，而是整個世界。 謝宏胤將陶藝放入「生活系列」，強調陶藝除可欣賞，也可以使用，且有意境。(美華藝術協會提供)

展出作品中，他還製作曼哈頓知名的「Pearl Paint」，該棟樓為歷史悠久的藝術用品專賣店，但在2014年被地產商收購改建為住宅，令不少藝術愛好者唏噓；他提醒此陶藝品，看到的不僅是形體，而是這棟樓走過的歷史，以及背後有多少悲歡離合、令人深思的故事。

謝宏胤的陶藝展12日起展出至26日，地點在曼哈頓百老匯 456號三樓的美華藝術協會，時間為周一、三、五下午1時至5時。