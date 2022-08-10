化廢為寶 紐約回收堆肥計畫開跑

市長宣布開展全國最大的垃圾回收堆肥計畫，民眾可免費申請圖中所示的棕色帶蓋垃圾桶。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)及市清潔局局長蒂池(Jessica Tisch)8日宣布，紐約將開展全國最大的有機垃圾回收堆肥計畫，幫助減低全球暖化 及全市鼠患，10月3日起，該計畫將首先在皇后區 落地，專用垃圾車將每周一次，收集每戶居民的廚餘及後院垃圾，降解後可化廢為寶，變成土壤肥料，用於全市公園、社區花園或批量銷售。

紐約市每天有800萬磅可轉化爲肥料的有機垃圾被送至垃圾填埋場處理，釋放比二氧化碳更容易加劇全球暖化的甲烷，市府此前曾開展垃圾回收堆肥計畫，但因2020年疫情，市議會以預算為由擱置，後來僅在少數社區實施，且需登記才能處理，且在這些社區，也僅10%居民參與這項計畫。

市府指，廚餘垃圾包括剩下的食物、果皮、以及餐巾紙、紙巾、紙盤在內的廚房紙製用品，後院垃圾則包括樹葉、樹枝等，無需登記，民眾只需在指定日期及時間將垃圾分類集中即可，每個街區的有機垃圾收集時間，9月中旬將於市清潔局官網公布。

選擇皇后區為計畫首站，亞當斯表示，皇后區有全市41%的樹木以及後院，均為五大區最多，諸如西雅圖以及多倫多等城市，已有專收集後院垃圾實現高堆肥率的先例，且皇后區的住房多元，有公寓、獨立屋、政府樓及得不到充分服務的弱勢社區，在此試行，也可測試如何更好地普及化。

項目也將打擊全市的鼠患問題，市清潔局表示，老鼠能咬破垃圾袋，但很難進入帶蓋的密封垃圾桶，此計畫要求民眾在收集日之前，將有機垃圾放在帶蓋的密封垃圾桶內防止害蟲與鼠患。