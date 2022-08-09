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紐約客談╱華人變心？共和黨搶選票

紐約客談

共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)近日走訪布碌崙(布魯克林)南部華社，並舉辦政見會，邀請社區人士參加。這也是布碌崙共和黨的造勢會，幾名今年普選的共和黨候選人也紛紛在這次活動上發言、互相鼓勵。

紐約市民主黨獨大，市議會51席，共和黨占五席，其中三席在史泰登島和布碌崙南部；紐約市的州眾議員65席中，共和黨占兩席，也在史島和布碌崙南部；紐約市的州參議員26席中，共和黨只占史島一席。史島和布碌崙南部是紐約市共和黨席位集中的地區，也是共和黨較容易翻盤的選區。也因為如此，李修頓及同黨候選人願意到布碌崙華社拜票。

從另一方面，民主黨的許多政策在相對傳統的華人社區不得人心，社會治安的惡化讓華裔民眾怪罪民主黨，指責民主黨的保釋制度改革，把更多罪犯放到社區作惡。在華社關心的教育議題上，民主黨試圖取消SHSAT考試和資優班，普通高中錄取用抽籤代替考試，引起華社的強烈反彈、憤怒。民主黨政客還提議在紐約市多處華社建造遊民所，更是引起華社強烈抗議。他們在普選中改變立場，轉而給共和黨投票，完全不足為奇。

不過，民主黨在紐約市有深厚的基礎，共和黨的支持者是否足以讓選區翻紅還不好說。去年的市議會選舉，共和黨從三席增加到五席，於是有人預測，今年的普選，共和黨也將有所斬獲。還有人預測，明年的市議員選舉，共和黨還會增加二到三席，而且增加的席位，非常可能在布碌崙南部。

民主黨已認識到問題，是努力做出改變的時候。否則，選票將說明一切。

共和黨 民主黨 布碌崙

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