利華娜訪世報 承諾注資打擊仇亞犯罪

紐約州國會第十選區眾議員民主黨參選人利華娜(右二)訪問世界日報，同社長張宗智(左二)、副總編輯魏碧洲(右一)分享政見。 （記者張心／攝影）

紐約州第十選區國會眾議員民主黨參選人利華娜(Carlina Rivera)5日訪問世界日報，分享政見並尋求華裔選民支持，承諾若當選將著力爭取聯邦經費投入紐約社區，注資打擊仇亞犯罪、擴大資優班 項目、提供可負擔住房。

當天拜會由世界日報社長張宗智、副總編輯魏碧洲與會，了解利華娜參政綱領，就住房、治安、教育 、商業、交通、基建等話題討論。

現年38歲的利華娜為波多黎各裔，生於曼哈頓下東城，大學新聞系畢業後投入公共政策事業，2017年當選市議會第二選區市議員，2021年連任，目前參選國會議員獲多位重量級人物背書，包括前美國駐華大使駱家輝。

「我在任期間為下東城爭取通過了25項立法，為選區爭取10億元資金，我深愛我居住了近40年的社區，希望繼續貢獻我的力量。」

自小成長於聯邦第八類租金補貼房的利華娜，首要關注點在改善社區住房，認為新建可負擔住房迫在眉睫，飆升房價讓紐約市民苦不堪言；承諾若當選，將爭取更多資源興建可負擔住房，進而改善遊民和治安問題。

華人關心的教育議題，利華娜直言市府在資優班和特殊高中等問題罔顧群眾意見，制定政策未能充分考慮家長和學生想法；當局者應提供更多資金，擴大教育項目發展，而不是削減教育經費，讓全美最好的學區「每況愈下」。

由在市警總局工作41年的單親母親撫養長大的利華娜，認為從執法層面打擊仇亞犯罪勢在必行；她支持警察執法與推動槍枝管控，將會為亞裔 社區爭取更多聯邦資金，並建立亞裔商家和執法部門的互補戰略，幫助亞裔社區重拾安全感。

「我沒有政治標籤，不喜歡被定義為激進派，我只是一個為社區服務的人」；利華娜表示，自己相較其他參選者，最大的優勢在於對第十選區的熟悉度，且樂於深入社區調研的習慣，讓她能夠親自一手掌握群眾想法，「我每天都花時間到社區不同的地方和不同的人交談，他們住在這裡，他們關心這個城市，我會繼續謙卑地向他們學習。」