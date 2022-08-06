房屋法拍率飆 專家疑數據有誤

全紐約市法拍房數字急劇上升，但專家認為數字可能有誤。(美聯社)

在新冠疫情 期間，禁止房東逼遷房客的驅逐禁令，於紐約州長霍楚(Kathy Hochul)宣布下終止，許多紐約人無法保住自己的住房，全市房屋法拍率上升，部分區域數字更是急劇增加，不過有專家認為，數據可能出現差錯。

根據房地產業研究公司PropertyShark最新發布報告，數據統計，與2022年第一季度相比，紐約市第二季度的法拍屋增加了143%，主要是由於皇后區 的法拍房數字激增造成，儘管如此，紐約市法拍房數字仍遠未及疫情前水平。

數據顯示，第二季度有近200間法拍房，低於疫情前的2020年第一季度，曼哈頓第二季度法拍房的數量比2019年第二季度下降了69%，而布碌崙(布魯克林)更是下降了93%。

從2016年以來的歷史數據看，曼哈頓的法拍房數量一般最低，其次是史泰登島和布朗士 區，交替排名第二和第三低；皇后區的法拍房數量往往最高，布碌崙第二高。

報告顯示，皇后區第二季度法拍房的數量比第一季度增加300%，達到124間，數字仍非常高；史泰登島的首次法拍房為50間，曼哈頓的首次法拍房降到只有八間，而布朗士區在第二季度沒有新的法拍房。

法拍房律師英瓦爾德(Jacob Inwald)對該統計數據表示懷疑，質疑數字可能有誤，就他所知，在布朗士就新增許多法拍房，第二季度法拍房數量「不可能是零」。

不過，英瓦爾德對法拍房的整體數字卻不覺得驚訝，因為從疫情開始到現在的兩年半之間，進行法拍存在法律障礙，現在的法拍屋數量和以前迥然不同。

英瓦爾德還提到，他認為，法拍房對有色人種家庭，尤其是西語裔和非洲裔家庭的影響更大。