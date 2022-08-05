我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

華人超市偷竊打人 歹徒獲釋又割傷華婦

記者張晨／紐約報導
7月27日獲釋，31日早就犯下了該攻擊案。(市警提供)
7月27日獲釋，31日早就犯下了該攻擊案。(市警提供)

曼哈頓時報廣場地鐵站近日發生無故攻擊案件，一非洲裔男子從後用刀攻擊一買菜回家的華婦，造成其手臂割裂傷；檢方指，30歲嫌犯伊萬(Anthony Evans)之前才因在法拉盛昌發超市(SkyFoods)因暴力盜竊被捕，但法官裁示釋放。

根據法庭紀錄，7月22日伊萬涉嫌從超市偷一包麵條被捕，超市經理發現，試圖與嫌犯對峙，被打了耳光。四天後，伊萬又走進一家Walgreens藥店，拿了多打啤酒未付款。

7月26日伊萬被警方逮捕，並因上述兩案遭控，包括毆打超市經理的二級搶劫罪，屬暴力重罪；以及藥店的輕竊罪。一天後，皇后區法官強生(Denise Johnson)下令監督釋放(Supervised Release)。

刺人案在7月31日早10時發生，59歲華裔婦女拉著購物車在西42街近第七大道行走，突遭伊萬持裁紙刀從後攻擊。

曼哈頓地區檢察官辦公室表示，伊萬因犯有暴力重罪，是此次要求20萬元保釋金的理由之一；時報廣場的割人案正以可能的仇恨犯罪調查，他並被控非法持有武器。

伊萬3日過堂，法官下令拘留，等待精神評估。皇后區地區檢察官辦公室表示，檢方在7月27日提審他時要求將保釋金定為5萬元。但法官執意釋放，且未設保釋金額。

伊萬涉嫌於時報廣場割傷華婦，並曾攻擊華人超市經理。(市警提供)
伊萬涉嫌於時報廣場割傷華婦，並曾攻擊華人超市經理。(市警提供)

皇后區 曼哈頓 檢察官

上一則

耗資百億 中城巴士總站將重建

下一則

霍楚：新任期前 不審議保釋法

延伸閱讀

割傷華婦手非裔嫌犯 才因紐約超市暴力盜竊獲釋

割傷華婦手非裔嫌犯 才因紐約超市暴力盜竊獲釋
法拉盛慣竊 釋放4小時又偷再被捕

法拉盛慣竊 釋放4小時又偷再被捕
李昌永參選皇后區高院法官 劉醇逸力挺

李昌永參選皇后區高院法官 劉醇逸力挺
芝加哥暴力犯罪降 搶劫、偷竊、劫車反增

芝加哥暴力犯罪降 搶劫、偷竊、劫車反增
華婦買菜回家 在時報廣場被非裔男割手 留下精神創傷

華婦買菜回家 在時報廣場被非裔男割手 留下精神創傷

熱門新聞

八名被告涉嫌以波士頓中餐廳作為幌子，謀畫一場國際洗錢的罪案，從帳面外不法所得上千萬元，違反了聯邦法律。(取自谷歌地圖)

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

2022-08-03 12:04
(Getty Images)

紐約長島七旬婦 遭寵物比特犬「拖到自家後院」咬死

2022-07-28 17:40
非裔男蘇活區街頭連續攻擊路人，馬拉巴南協助五分局警員逮捕。(現場視頻截圖)

非裔男頻毆路人 遭亞裔武術教練制伏

2022-07-30 02:30
劉醇逸聽仇亞歧視電話語音。(取自劉醇逸推特)

影／「滾回你的中國，沒用的垃圾」紐約州參議員劉醇逸電話收到歧視留言

2022-08-02 14:03
圖為華裔學生日前在市教育局前示威，要求停止抽籤錄取政策。(本報檔案照)

紐約市高中抽籤報告 亞裔成最大輸家

2022-07-31 07:34
一名西語裔男子因停車費衝突，在法拉盛的一家停車場內，持槍威脅兩名華裔男子。(取自谷歌地圖)

紐約停車場管理員對2華男拔槍 因繳費起衝突

2022-07-31 09:28

超人氣

更多 >
台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場

台海緊張東協示警 王毅出席會議晚宴突離場
爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了
逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴

逾5600磅魚翅偽裝活龍蝦出口中國 紐約華人海產公司被訴
蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁

蔡英文：中國破壞台海現狀 台灣冷靜不挑釁
中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀

中國射11枚飛彈 白宮譴責：不接受創造新現狀