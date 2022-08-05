華人超市偷竊打人 歹徒獲釋又割傷華婦

7月27日獲釋，31日早就犯下了該攻擊案。(市警提供)

曼哈頓 時報廣場地鐵站近日發生無故攻擊案件，一非洲裔男子從後用刀攻擊一買菜回家的華婦，造成其手臂割裂傷；檢方指，30歲嫌犯伊萬(Anthony Evans)之前才因在法拉盛昌發超市(SkyFoods)因暴力盜竊被捕，但法官裁示釋放。

根據法庭紀錄，7月22日伊萬涉嫌從超市偷一包麵條被捕，超市經理發現，試圖與嫌犯對峙，被打了耳光。四天後，伊萬又走進一家Walgreens藥店，拿了多打啤酒未付款。

7月26日伊萬被警方逮捕，並因上述兩案遭控，包括毆打超市經理的二級搶劫罪，屬暴力重罪；以及藥店的輕竊罪。一天後，皇后區 法官強生(Denise Johnson)下令監督釋放(Supervised Release)。

刺人案在7月31日早10時發生，59歲華裔婦女拉著購物車在西42街近第七大道行走，突遭伊萬持裁紙刀從後攻擊。

曼哈頓地區檢察官 辦公室表示，伊萬因犯有暴力重罪，是此次要求20萬元保釋金的理由之一；時報廣場的割人案正以可能的仇恨犯罪調查，他並被控非法持有武器。

伊萬3日過堂，法官下令拘留，等待精神評估。皇后區地區檢察官辦公室表示，檢方在7月27日提審他時要求將保釋金定為5萬元。但法官執意釋放，且未設保釋金額。