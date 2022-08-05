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法拉盛食儲銀行關閉 臨時發食物站設立

記者牟蘭／紐約報導
為彌補食物不足，法拉盛「無仇恨地帶」的成員發起臨時食物分發站。(記者牟蘭／攝影)
為彌補食物不足，法拉盛「無仇恨地帶」的成員發起臨時食物分發站。(記者牟蘭／攝影)

服務法拉盛12年的非營利La Jornada食儲銀行，位於法拉盛羅斯福大道的政府樓布蘭德屋的總部日前關閉；為彌補不足，法拉盛「無仇恨地帶」(Hate Free Zones)成員民權中心(MinKwon Center)與大法拉盛商會等，4日宣布成立臨時食物分配站，向當地居民定期提供免費食物。

大法拉盛商會執行主任崔容準(John Choe)表示，因疫情爆發，全市出現食品危機，近日通貨膨脹率上升，對許多家庭形成困境，由於La Jornada食儲銀行被迫從法拉盛總部搬離，讓當地居民面臨更大的挑戰，因此決定在法拉盛自由猶太教堂(Free Synagogue of Flushing)前提供臨時食物點。

崔容準說，臨時食物點暫定於每周四下午1時在上述地點發放食物，當日帶來超過100份免費蔬果，包括青蔥、扁豆與蔬菜等，解決民眾的燃眉之急，「我們需要食物，但政府卻什麼都沒有做」。

民權中心的康凱文(Kevin Kang，音譯)表示，該組織將聯合其他非營利機構，為法拉盛居民尋求長期的食物分發站；他還指，La Jornada目前臨時搬到艾姆赫斯特，該中心擬向更多民代陳情，為食儲銀行爭取永久「新家」地址。

亞美聯盟(UA3)代表戚本潔表示，疫情期間，該組織在華裔與其他社區為民眾提供食物、洗手液與口罩等，疫情趨緩後，也向各區支援食物與防疫物資，此次參與贈送食物，旨在為法拉盛的居民提供物資，解決食物危機。

免費分發食物的地址為法拉盛三福大道136-23號的自由猶太教堂前，時間為每周四下午1時，有需求的民眾請電(718)460-5600提前註冊。

為彌補食物不足，法拉盛「無仇恨地帶」的成員發起臨時食物分發站。(記者牟蘭／攝影)
為彌補食物不足，法拉盛「無仇恨地帶」的成員發起臨時食物分發站。(記者牟蘭／攝影)

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