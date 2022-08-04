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校車翻覆事件 MTA華裔員工救人獲表彰

記者牟蘭／紐約報導
陳大衛(右)與貝爾德因援救翻覆校車內乘客，獲得表彰。(Marc A. Hermann / MTA)
陳大衛(右)與貝爾德因援救翻覆校車內乘客，獲得表彰。(Marc A. Hermann / MTA)

一輛校車日前在布朗士高速公路出口翻覆，多人受傷，大都會運輸署(MTA)的華裔員工陳大衛(David Chen，音譯)與同事見狀，立即幫忙打開車身的安全出口，營救車內被困的乘客。

根據大都會運輸署3日消息，上月21日清晨6時左右，一輛校車在布朗士附近的Bruckner大道翻覆；MTA巴士部門的員工陳大衛與貝爾德(David Baird)路過見狀，立即上前協助，兩人打開車頂與窗戶的緊急逃生出口，協助乘客下車。

貝爾德回憶當時情景，他說，聽見校車翻覆的附近有路人尖叫，看到有民眾協助打開校車的一個安全出口，但無法打開另一個，他與陳大衛上前幫忙；他隨後拿來急救包，為乘客包紮，繃帶用盡後，又返回他的車中尋找更多急救品，「我很高興能出手幫忙」。

陳大衛表示，他撥打911後，發現一名女性乘客因疼痛無法站立或躺平，只能協助對方坐直，等待救護車與警車到來，「大概在警察來十分鐘前，一輛消防車先到了，我陪伴這名受傷女士，直到救護車抵達」。

根據紐約市警與市消防局消息，37名成人從翻覆的校車上安全撤離，其中33人受輕傷，三人傷勢嚴重，但情況穩定，校車的司機不願就醫；據悉，這輛校車當天並未搭載未成年人。

陳大衛與貝爾德日前在布朗士的Zerega公車中心，接受市捷運局(New York City Transit)代理局長西普里亞諾(Craig Cipriano)的表彰，感謝他們日前援救解救乘客的善舉。

布朗士 大都會 MTA

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