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全國打擊犯罪夜 輔警團感念傳承

記者張晨／紐約報導
五分局輔警團獲市警、各級政府嘉獎。(記者張晨╱攝影)
五分局輔警團獲市警、各級政府嘉獎。(記者張晨╱攝影)

全國打擊犯罪夜，華埠市警五分局與下東城七分局舉辦警民同樂、止罪宣導；輔警團今年尤其出彩，不僅得到各級政府的多項褒揚狀，社區也有更多人願意加入，義務幫警員維護治安。

https://youtu.be/lGeAJT_WXds

影音來源：記者張晨

華埠伊利沙白街(Elizabeth St.)當日熱鬧非凡，免費的燒烤及紙包蛋糕香味瀰漫，更有供孩童玩耍的充氣房子、警車填色繪畫的等遊戲；不少華人也藉機與警員對話，建立聯繫。

輔警團的百名成員代表，在五分局局長張保羅的主持下，獲州長代表、曼哈頓區長李文(Mark Levine)、市議員馬泰(Christopher Marte)及市警頒發輔警團最高榮譽服務獎。

團長譚達榮表示，於1989年加入五分局輔警團至今已33年，他認為社區服務是一脈相承，許多年輕人受到老一輩的影響加入輔警團，後來甚至加入市警；「我們不僅是警民的橋梁，更要給後輩樹立榜樣。」

五分局警員劉啟裕2018年曾在市警總局與輔警團成員一起受到表揚，當時他還在約翰傑刑事法學院(John Jay College of Criminal Justice)就讀，他曾說「希望大學畢業後能成一名真正的警察。」而當日，他也確實戴著警徽，兌現諾言。

中華公所主席、輔警警官曾偉康即將邁入擔任輔警的第19年，這也讓他更明白，要把提升公共安全作為華社的首要目標。

下東城七分輔警團更加多元化，輔警團警銜最高的華裔、曼哈頓南區輔警團指揮官謝顯揚在現場助陣。他表示，疫情後市警執法更加艱難，所以離不開社區志願服務，輔警們紮根社區，更懂得從多面瓦解犯罪，希望通過此活動招募更多社區人士加入。

謝顯揚的父親謝錦碩曾是五分局輔警團的元老之一，服務華社49年，於2019年以89歲高齡與世長辭，當時多名市警高層出席其葬禮。

謝顯揚(中)在七分局現場助陣，期待更多人加入輔警團。(記者張晨╱攝影)
謝顯揚(中)在七分局現場助陣，期待更多人加入輔警團。(記者張晨╱攝影)

華埠 曼哈頓 警察

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