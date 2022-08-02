企圖冒領170人失業金 需吐贓款還要坐牢

史泰登島冒領22.9萬元失業保險金者認罪。(本報資料照片)

史泰登島冒領22.9萬元失業保險金的被告阿德蒂米林(Deji Adetimirin)最近在史島高等法院認罪，承認三級重竊罪。根據認罪協議，現年37歲的被告除必須全額歸還贓款外，還要坐一至三年的監牢。

這個冒領失業金 騙局，去年在史泰登島地區檢察官 辦公室和州勞工 廳的一次聯合調查中被揭穿。檢方稱，阿德蒂米林在2020年3月9日至10月1日期間，試圖通過使用170人的姓名和社會安全號碼，欺詐性提交失業金申請，領取320萬元的失業救濟金。勞工廳最終授權向阿德蒂米林支付其中的44筆，總額超過22.9萬元。阿德蒂米林被控一級重竊、一級身分盜竊、二級偽造商業紀錄和持有盜竊財產罪。

史島地區檢察官麥克馬洪(Michael E. McMahon)說，當他的經濟犯罪處收到居民投訴，稱個人信息被用於申請失業救濟金，檢方後來調查發現，被告還通過使用其他身份，從全國各地申請失業救濟金，又騙取3萬元。錢到手後，阿德蒂米林通過購買匯票來洗錢。

麥克馬洪鼓勵史島居民及時報告失業金欺詐行為。民眾可以在網上向勞工廳舉報失業保險欺詐。也可以通過撥打SCAMS熱線(718)556-7226(SCAM)， 史島民眾可通過電郵：[email protected]，直接向地區檢察官辦公室舉報。