企圖冒領170人失業金 需吐贓款還要坐牢
史泰登島冒領22.9萬元失業保險金的被告阿德蒂米林(Deji Adetimirin)最近在史島高等法院認罪，承認三級重竊罪。根據認罪協議，現年37歲的被告除必須全額歸還贓款外，還要坐一至三年的監牢。
這個冒領失業金騙局，去年在史泰登島地區檢察官辦公室和州勞工廳的一次聯合調查中被揭穿。檢方稱，阿德蒂米林在2020年3月9日至10月1日期間，試圖通過使用170人的姓名和社會安全號碼，欺詐性提交失業金申請，領取320萬元的失業救濟金。勞工廳最終授權向阿德蒂米林支付其中的44筆，總額超過22.9萬元。阿德蒂米林被控一級重竊、一級身分盜竊、二級偽造商業紀錄和持有盜竊財產罪。
史島地區檢察官麥克馬洪(Michael E. McMahon)說，當他的經濟犯罪處收到居民投訴，稱個人信息被用於申請失業救濟金，檢方後來調查發現，被告還通過使用其他身份，從全國各地申請失業救濟金，又騙取3萬元。錢到手後，阿德蒂米林通過購買匯票來洗錢。
麥克馬洪鼓勵史島居民及時報告失業金欺詐行為。民眾可以在網上向勞工廳舉報失業保險欺詐。也可以通過撥打SCAMS熱線(718)556-7226(SCAM)， 史島民眾可通過電郵：[email protected]，直接向地區檢察官辦公室舉報。
上一則
市長亞當斯挺遊民 紐約維權爭議再起
下一則
FB留言