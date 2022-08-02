幼兒奶粉短缺 日落公園華社11日再派發

紐約社區聯盟攜手高躍紐約，於布碌崙日落公園派發兒童奶粉及防疫用品。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約社區聯盟(New York Community League)近日攜手高躍紐約(Go Places NY)於布碌崙 (布魯克林)日落公園 派發兒童奶粉及防疫用品，幫助民眾緩解嬰兒配方奶短缺危機，約80人領取；主辦方將於8月11日(周四)再次舉辦奶粉派發活動，呼籲有需要的家庭憑相關證件免費領取。

這次發放的奶粉由「紐約客母嬰優品」捐贈60罐Similac公司生產的Pure Bliss配方奶，適合一至三歲幼兒，奶粉通過聯邦食品暨藥物管理局 (FDA)認證，質量合格，家中有孩子的居民，可憑藉證件領取；主辦方也準備口罩、消毒洗手液、玩具、繪畫書等，先到先得。

「高躍紐約」共同創辦人周國東表示，基於全美嬰兒奶粉短缺，他們想通過各種渠道給社區帶來幫助，填補政府支援來臨前的空窗期。目前嬰兒奶粉的供應源自於社區善心人士，部分民眾則捐錢，讓他們來買所需用品提供給社區。

另一創辦人鄭永佳(Lester Chang)指出，曾在史泰登島、法拉盛 、8大道以及曼哈頓華社派發奶粉，最終認為人口最多的布碌崙有較高需求，特別是西語裔、華人移民眾多的日落公園。

下一次奶粉派發活動將於8月11日(周四)舉行，時間是早10時30分，地點在日落公園The Salvation Army，地址：布碌崙50街520號；詳情可查詢http://goplacesny.org。