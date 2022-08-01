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慈濟愛心健康日 8月7日免費篩檢、洗牙

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約慈濟宣布在法拉盛舉辦愛心健康日。(記者鄭怡嫣╱攝影)
紐約慈濟宣布在法拉盛舉辦愛心健康日。(記者鄭怡嫣╱攝影)

佛教慈濟基金會紐約分會7月31日宣布，慈濟愛心健康日在疫情後回歸，將於8月7日(周日)在法拉盛舉辦，提供免費的各類篩檢、洗牙、針灸、配眼鏡等醫療服務，先到先得，呼籲有需要的民眾參加。

慈濟紐約分會人醫會牙科召集人楊廉介紹，免費服務包括口腔衛生教育、口腔癌、牙周病、蛀牙等篩檢、洗牙，將有八位牙科醫生在現場，預計可服務50多位有需要的民眾。

醫師莊家榮表示，慈濟的眼科行動醫療車，此前曾於多所公校為學生提供免費驗光及配眼鏡，也有望停在酒店樓下，可現場免費檢查。

亞美醫師協會(CAIPA)的醫師張維建指，此次活動為疫情後最大規模的社區醫診活動，協會也派出各科醫師，服務的項目包括一般內科、心臟科、營養諮詢、耳鼻喉科、家醫科、腸胃、老人、血液、腫瘤、疼痛、腳科、心理及藥物諮詢等免費健檢，還包括中醫、針灸、復健及物理治療等免費診斷。

慈濟愛心健康日將在7日上午10時至下午2時30分，在39大道135-20號的法拉盛喜來登酒店二樓舉辦，掛號時間為上午9時至下午2時，醫療服務為先到先得，可攜帶有照片的證件參加，電話：(718)888-0866。

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