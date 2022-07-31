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新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

芬蘭女孩 以歌致敬中國文化

記者張晨╱紐約報導
來自芬蘭的西納·史托安獲得外籍組二等獎。(記者張晨╱攝影)
來自芬蘭的西納·史托安獲得外籍組二等獎。(記者張晨╱攝影)

2022年「文化中國·水立方杯」中文歌曲大賽紐約賽區頒獎典禮中，來自芬蘭的西納•史托安(Selina Stoane)獲得外籍組二等獎的好成績，作為當天登台表演唯一西方臉孔；她說，學習中文已有兩年，在不斷的探索中對中國文化愈加熱愛，用中文唱歌是她拉近與中國距離的最好方式。

史托安住在紐約已15年，從事模特行業，今年她從中國同事得知這項比賽；疫期她讀了橋水基金創辦人達里歐(Ray Dalio)的「原則」，作者描述和中國的不解之緣，引起史托安對中國文化的興趣。

她從學中文開始，到自己錄製生活短片，兩年中，已經能獨力將視頻配上中文字幕，並在中國知名彈幕網站Bilibili獲得不少關注；她說，「後來開始嘗試製作中文歌視頻，讓觀眾更理解我，並和他們互動。」

當天她以一首「大魚」獲得現場熱烈掌聲，人們都好奇這個藍眼睛、白皮膚的芬蘭姑娘，能用如此地道的中文演唱流行歌曲；「很遺憾因為疫情我還不能去中國。」史托安說，但通過比賽交到很多朋友，受益匪淺。

少年組一等獎獲得者之一的李吳懮，剛滿17歲，在新澤西州出生長大，唱歌是她最大的愛好，而唱中文歌是對中華文化致敬的最好方式。

當天她演唱的「等著你，親愛的人」悠揚婉轉，母親吳冬梅和父親李冀英表示，女兒從小害羞怯場，是學習聲樂後通過登台表演，才漸漸變得開朗自信，這也是她第二年參加歌唱比賽，非常驕傲她成績。

將在明年上大學校園的李吳懮說，希望將聲樂表演作為專業或輔修，因為是音樂給她的生活帶來積極的改變，很開心人們喜愛她的演唱。

獲獎者之一李吳懮(中)與父母。(記者張晨╱攝影)
獲獎者之一李吳懮(中)與父母。(記者張晨╱攝影)

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