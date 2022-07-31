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香港龍舟節回歸 逾170隊競速

記者牟蘭╱紐約報導
主辦方與貴賓為舞龍點睛，宣布紐約香港龍舟節全面回歸。(記者牟蘭╱攝影)
主辦方與貴賓為舞龍點睛，宣布紐約香港龍舟節全面回歸。(記者牟蘭╱攝影)

紐約香港龍舟節疫後全面回歸，超過170隊30日與31日兩天，在法拉盛草原可樂娜公園競技；多位皇后區的民選官員到場支持，重申反對亞裔仇恨，慶祝紐約市多元文化，期盼龍舟賽活動帶動社區消費與經濟。

第30屆紐約香港龍舟節比賽於30、31日在法拉盛草原可樂娜公園舉辦，超過170隊...
第30屆紐約香港龍舟節比賽於30、31日在法拉盛草原可樂娜公園舉辦，超過170隊在法拉盛草原可樂娜公園角逐桂冠。(記者牟蘭╱攝影)

第30屆紐約香港龍舟節比賽拉開帷幕，中午由主辦方與民代為舞龍點睛；除了龍舟比賽，還有舞龍、傳統藝術與表演等，今年特設反仇恨亞裔犯罪、精神健康與復興小商業以及美食與新冠疫苗接種攤位。

紐約香港龍舟節比賽，今年有超過170隊參與。(記者牟蘭／攝影)
紐約香港龍舟節比賽，今年有超過170隊參與。(記者牟蘭／攝影)

龍舟節組委會主席萬三權表示，因疫情前年停辦一年，去年縮小規模，今年重啟，也慶祝該活動30周年以及香港回歸中國25周年；香港經貿處長聶繼恩表示，龍舟節已成為紐約市的標誌活動之一，期盼更多人通過此賽了解中華文化，日後也到香港，接觸當地風土人情。

中國駐紐約總領事黃屏表示，龍舟比賽是一項古老的中國運動，如今已在全球流行；龍舟比賽的團隊精神代代相傳，鼓勵參與者同心協力，共創更好未來。

除了龍舟比賽外，還帶來舞龍、傳統藝術與手工表演等。(記者牟蘭╱攝影)
除了龍舟比賽外，還帶來舞龍、傳統藝術與手工表演等。(記者牟蘭╱攝影)

市主計長蘭德(Brad Lander)表示，龍舟比賽回歸，象徵紐約市的復甦；亞裔商家在疫情期間受到重創，但近期生意逐漸恢復，也有不少新商家營業，他譴責仇恨亞裔風氣，盼望推廣多元文化。

第30屆紐約香港龍舟節比賽，貴賓與主辦方為開幕式剪綵。(記者牟蘭╱攝影)
第30屆紐約香港龍舟節比賽，貴賓與主辦方為開幕式剪綵。(記者牟蘭╱攝影)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)與區長理查茲(Donovan Richards)表示，皇后區有來自100多個國家的移民，說200多種語言，不允許任何仇恨存在，將嚴懲仇恨犯罪。

第30屆紐約香港龍舟節比賽在法拉盛草原可樂娜公園舉辦，超過170隊在法拉盛草原可...
第30屆紐約香港龍舟節比賽在法拉盛草原可樂娜公園舉辦，超過170隊在法拉盛草原可樂娜公園角逐桂冠。(記者牟蘭╱攝影)

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、州參議員劉醇逸、市議員李琳達與根納羅(Jim Gennaro)、州長辦公室亞太裔事務主任范小江、市長特別顧問兼亞裔事務總監鄭祺蓉等出席活動致意。

蘭德(前排左起)、萬三權與劉醇逸參加第30屆紐約香港龍舟節比賽開幕式。(記者牟蘭...
蘭德(前排左起)、萬三權與劉醇逸參加第30屆紐約香港龍舟節比賽開幕式。(記者牟蘭╱攝影)

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