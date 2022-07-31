亞當斯力推全民健保 無論移民身分 均享醫療權利

亞當斯(右五)出席艾姆赫斯特醫院「醫療保健行動周」活動，呼籲民眾積極參與「覆蓋紐約」和「紐約關懷」兩項目。(市府提供)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)30日出席「醫療保健行動周」(Health Care Week of Action)於皇后區舉行的活動，大力推動全市的全民健保和體檢，呼籲民眾積極參與「覆蓋紐約」(Get Covered NYC)和「紐約關懷」(NYC Care)兩項目，無論移民 身分，均享合法醫療權利。

市府公共溝通小組(Mayor's Public Engagement Unit)舉辦的「醫療保健行動周」，從7月26日至7月30日，於全市進行上述兩個項目的推廣工作。 「醫療保健行動周」在艾姆赫斯特醫院進行醫療普及推廣活動。(取自市公立醫院系統推特)

亞當斯出席艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)的閉幕式，表示紐約市作為移民之都，許多人生活在住房無保障和經濟困難中，身體健康出問題不知道如何求助。「我們會持續推動全民醫保和體檢，並提供20多種語言服務，讓紐約人不害怕向政府求助。」

市府公共溝通小組代金孟欣(Annie King)表示，「覆蓋紐約」通過電話和網路提供免費的多語言協助，幫助市民獲得優質、可負擔的醫保，以及初級和預防保險，「民眾可申請獲得投保方面的協助，有華語人員服務。」

市公立醫療系統「紐約關懷」執行主任希門尼斯(Jonathan Jimenez)表示，該計畫剛取消在紐約市居住時間超過六個月的申請資格要求，所有無法負擔普通健保的居民及無證移民，都可以通過註冊該項目預約家庭醫生、進行預防性體檢以及獲得全天候預約協助等醫療服務。

「紐約關懷」詳情可參考：https://www.nyccare.nyc/；「覆蓋紐約」：https://www1.nyc.gov/site/mayorspeu/programs/getcoverednyc.page。