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台灣少棒來美比賽 僑胞組團加油

記者鄭怡嫣╱紐約報導
台灣僑胞組織少棒加油團。(記者鄭怡嫣╱攝影)
台灣僑胞組織少棒加油團。(記者鄭怡嫣╱攝影)

時隔七年，來自台灣的少棒隊打敗南韓，奪得亞太區冠軍，將參加2022年於賓州威廉波特舉辦的世界少棒大賽，台灣僑胞也將組織少棒加油團，並呼籲有興趣的民眾一同為這群小將助陣吶喊。

少年棒球聯盟世界大賽(Little League World Series)，簡稱世界少棒賽，創辦於1947年，1957年起陸續有來自世界各地的國際隊伍參賽，1969年，集結台灣各校菁英的台中金龍隊首次奪冠，往後在1969年至1997年間，台灣共獲得17次冠軍，此後，美國更改賽制，規定以校作為參賽單位，且參賽選手三年級後便不可遷戶籍，台灣自此無緣冠軍，2009年桃園龜山隊獲得亞軍，是近年來取得的最好成績。

曾承辦大都會隊「台灣之夜」、幾十年來用棒球聯繫旅美僑民與留學生情感的傅鶴鳴介紹，如今的世界少棒大賽共有20隊，十隊為美國隊，十隊為國際隊，日本自成一隊，香港、台灣、南韓、菲律賓、關島以及紐西蘭六隊，則要角逐代表亞太區的唯一名額參賽。

傅鶴鳴說，上一次台灣從中勝出還是2015年，今年，台北福林國小擊敗南韓，取得赴美參賽的入場券，令人歡呼雀躍。

傅鶴鳴還說，今年的少棒大賽，將於8月17日至28日間打38場比賽，賽制為雙淘汰制，第一場比賽，台灣將決戰於實力較弱的歐洲代表隊，第二場比賽則與實力相當的中南美洲代表角逐，連贏五場則可奪冠，不過依照統計，中華隊後三、四場均輸多勝少，也因此常選幾乎必勝的第一場組團助陣。

時任法拉盛華商會會長、80多歲的陳輝泗表示，1969年，得知中華隊赴美比賽，他與妻子由新州駕車四小時，為這群小將捧場，當他們奪冠時，台灣本地已群情沸騰，在美觀看的華人雖零星幾個，但民眾見到他們，也禁不住豎起大拇指，台灣的棒球熱潮也由此被掀起，此次他與妻子報名加油團，也是二人睽違近50年，再次親臨少棒比賽。

少棒加油團的出發時間為8月18日上午7時，集合地點為法拉盛圖書館前、位於凱辛納大道(Kissena Blvd.)的巴士站，車程為三小時半，屆時場外將設飲食娛樂攤、嘉年華會，當地還有存放大量歷史紀錄及設中文語音導覽的世界少棒博物館(World of Little League Museum)供遊玩參觀，比賽時間為下午1時至3時；有興趣的民眾，可聯絡傅鶴鳴(917)375-7740諮詢報名。

2009年，桃園龜山隊赴美比賽，獲得亞軍。(傅鶴鳴提供)
2009年，桃園龜山隊赴美比賽，獲得亞軍。(傅鶴鳴提供)

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