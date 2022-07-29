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紐約客談╱亞裔入殮遺體被搞混 刻板印象作怪

紐約客談

新澤西州的一間葬儀社最近發生誇張事件，一名金姓(Kim)93歲韓裔婦人的遺體入殮時被葬儀社員工搞錯，家屬瞻仰遺容時才發現躺在棺材裡的是另一名同姓婦人，員工更在家屬面前將遺體對調，造成家屬心理受創，向葬儀社求償5000萬元。

婚喪喜慶等事不論在哪個國家、文化都很敏感，尤其是喪禮，更得戰戰競競、絲毫不得馬虎，不過這間葬儀社，卻只憑姓氏，就將容貌不同、年齡不同的另一名婦人遺體，與93歲韓裔婦人遺體搞混，即便金姓婦人女兒曾反映，棺木裡的人看起來不像母親，但最終卻仍等葬禮前，葬儀社才承認搞錯，導致家屬無法為死者，辦一場有尊嚴的葬禮。

雖說這是個案，無須上升到種族歧視，但類似的事件層出不窮；亞裔的容貌和姓氏，至今仍經常被主流社會接納，甚至拿來當嘲笑的題材，從好萊塢電影到知名品牌廣告，亞裔的小眼睛、扁鼻子等特點一再地被放大強調，有人說是羞辱，也有人說是刻板印象。

每個人對於其他種族，多少都會有些刻板印象，但是在美國主流社會，反觀對不同種族、姓氏的態度，大致上還是持包容態度，並不會特別去嘲笑或是將刻板印象套用在他人身上。

從金姓婦人入殮遺體因為姓氏而搞錯，到主流媒體對亞裔刻畫的印象，都一再證明亞裔在美國「永遠的外國人」迷思；或許容貌、姓氏這些事實無法改變，不過金姓婦人家屬勇於提告、將這件事情曝光媒體，除了討回公道，另一方面，也為亞裔發聲維權，提醒主流社會不能再以舊式思維處理問題。

亞裔 韓裔 新澤西州

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