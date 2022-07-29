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姓氏遭酒店改成「Ching」 華男指歧視投訴

記者顏潔恩／紐約報導
鍾杰米與女友。(ABC截圖)
鍾杰米與女友。(ABC截圖)

ABC電視台報導，布碌崙(布魯克林)一名華裔男子表示，日前和女友入住賓州一酒店時遭到歧視；酒店員工說出他的姓氏時發音怪異，當事者後來收到酒店收據，發現姓氏從原本的「Chung」輸入成帶有歧視含義的「Ching」，令他感到氣憤。

鍾杰米(Jamie Chung)和女友奧伯哈莫(Tierney Oberhammer)接受採訪表示，6月13日入住賓州York的萬豪酒店(Marriott)，前台接待員在確認信息時唸出他的姓氏「Chung」時帶有奇怪的發音。

「我覺得這是嘲諷」，鍾杰米說，儘管感到被冒犯，兩人當場未追究；但返回布碌崙後收到酒店的收據，發現在鍾杰米的名字下方，接待員輸入有歧視意味的「Ching」。

兩人忍無可忍採取行動，向酒店提出投訴；後來接到公司發言人電話，指接待員不小心犯下「書寫錯誤」，還說「自己也是少數族裔，不是種族主義者。」

「這個道歉令人感到很不真誠」，他們認為對方是「混淆現實(gaslighting)」，企圖把錯誤反怪罪在他們身上；「你覺得這真只是錯別字？根本不是無心之過」，奧伯哈莫說。

鍾杰米說，發言人承諾會對員工進行敏感性訓練(sensitivity training)，保證類似情況不會再發生，並提供酒店積分，接著便不了了之；鍾杰米後來想瞭解情況，但事發已一個多月，始終沒有消息，針對此事，萬豪酒店發言人尚未作出回應。

酒店員工在鍾杰米名字下方輸入「Ching」字眼。(ABC截圖)
酒店員工在鍾杰米名字下方輸入「Ching」字眼。(ABC截圖)

歧視 布碌崙 賓州

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