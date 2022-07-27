亞平會雀兒喜平價公寓 動土

翻新後的建築示意圖。(亞平會提供)

亞洲人平等會(AAFE)與紐約市 房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development, HPD)、民選官員26日在曼哈頓雀兒喜七大道201-207處宣布動土開工；經過44年的歷史變遷，該棟由紐約市所有、年久失修的建築，將拆除重建，26個合作公寓不久將落成。

該項目由HPD的「居者有其屋」項目(Affordable Neighborhood Cooperative Program, ANCP)資助，局長卡里昂(Adolfo Carrion Jr.)表示，這個項目的宗旨就是挑選合格的開發商，對全市尚未完全利用、甚至趨近破敗的住宅建築進行修復或重建，為中低收入 家庭創建平價合作公寓。

影音來源：記者張晨

亞平會共同行政總監俞思亮(Thomas Yu)表示，目前在該地塊上的四棟老舊建築，包括14套租賃公寓，都將被拆除，取而代之的是一棟全新的九層建築，其中包括26套合作公寓和底層商戶；原有的五名住戶正在參加合作公寓住房權培訓，再建成後以2500元，即幾十年前入住時的價格購買他們的全新住房。

其餘21戶將開放給紐約市可負擔住房抽籤(New York City Housing Connect Lottery)的申請者，而中籤者必須為地區中位收入(AMI)130%的家庭，他們也將以可負擔得起價格購買到這裡的全新合作公寓。

「我們都知道在疫情以後想成為屋主有多難。」俞思亮說，租金 、利率增長，大多數人都在為有一簷遮體而奔波；除了可負擔房出租，「我們也一直致力於為首次購房者創造良機，五年前開發了第一個ANCP項目，現在正在東村和雀兒喜兩地進行合作公寓改造。

這個位於西22街交七大道處的轉角建築，過去幾十年都是雀兒喜地區的問題區域，從前市議員張晟(Corey Johnson)到現任市議員博徹(Erik Bottcher)，雀兒喜第四社區委員會與紐約市府、開發機構無數次公聽，終於將項目促成。

紐約市可負擔住房抽籤網址：https://housingconnect.nyc.gov/PublicWeb/。