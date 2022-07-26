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3000名難民抵紐約 亞當斯矛頭指向2州

記者張心／紐約報導
紐約市遇「難民浪潮」，亞當斯呼籲聯邦介入解決。(市長辦公室提供)
紐約市遇「難民浪潮」，亞當斯呼籲聯邦介入解決。(市長辦公室提供)

約3000名難民在近幾周內抵達紐約，但並未全部獲得妥善安置，紐約市長亞當斯(Eric Adams)日前承認處理不及時，但也指責難民來自的州的共和黨州長，呼籲聯邦介入改善全美難民遷移現象。

亞當斯表示，過去幾周內，大約3000名難民來到紐約，至家庭遊民所尋求庇護，但有四個家庭沒能在法律規定期限內得到妥善安置，是政府的失職，「我們處理其他2000多個家庭的要求，已經做得很不錯。」

這些難民主要是從南美洲國家先越過美國南部邊境，到達亞利桑納州或德州，之後至紐約投靠親戚或是直接到遊民所尋求庇護。根據紐約州法律，任何合法尋求庇護的民眾都不能被拒絕，只要在晚上10時前，帶著孩子抵達遊民所的成年人，都可以在當天得到住房安置。

亞當斯將「難民潮」的矛頭指向亞利桑納州和德州，指責共和黨官員將這些「絕望的旅行者」逼到紐約，而不是在他們的州提供庇護，呼籲聯邦提供援助，也在嘗試租用酒店房間。

法拉盛市議員黃敏儀認為，遊民所因最新難民的到來而不堪重負，市府需要重新思考如何為遊民提供服務。她在市議會有提議兩個相關法案，其一是在各區建立一個新的家庭收容中心，第二是市遊民局允許社區組織成為社區小型收容所，減輕城市管理負擔。

黃敏儀表示，住房危機短期內必須解決，長遠來看，必須使有年幼子女的家庭更容易獲得服務。

遊民 庇護 亞當斯

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