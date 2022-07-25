家長控市府違法減減教育預算 法官喊停

紐約公校家長和教師日前抗議市府削減教育經費。(本報檔案照)

曼哈頓高院法官近日發布一項臨時限制令，阻止紐約市 削減教育預算 。就紐約市削減教育經費提起訴訟的一群公校家長和教師對此表示歡迎。市長辦公室暫無回應。市長和市議會也正重新研擬預算。

法官弗蘭克(Lyle Frank)22日(周五)批准該命令，阻止紐約市削減2.15億元教育經費，並將學校經費維持在與去年相同的水平。紐約市可以在25日結束之前提交反對限制令的論據，8月4日將舉行案件聽審。

此前，紐約市一群公立學校的家長和教師，提起訴訟，要求法官阻止市教育局 削減數億元公校經費，認為市府在未經教育政策委員會(Panel for Educational Policy)批准的情況下通過年度預算，是對州法的藐視。

該訴訟在曼哈頓高等法院提出。原告律師、正義促進會(Advocates for Justice)特別顧問巴比里(Laura Barbieri)認為決策過程違法，要求停止這種預算削減，並由市長和市議會重新考慮此事。

法律規定，在市議會就相關預算投票前，應該由成員主要經市長任命的教育政策小組批准每年的教育預算。然而，市議會今年在教育政策委員會簽署教育資金前十天就投票通過2023年的預算。

這起訴訟要求法官暫時停止市府削減教育經費，並最終要求市議會對預算案重新進行投票。

自從市議會6月通過預算案以來，教育維權者、家長和教育工作者持續反對削減經費，但市教育局官員表示，由於公校入學人數大幅下降，削減經費是必要的。

現在人們看到，許多投票贊成明年財政預算的市議員已加入家長和教師的行列，參加反對削減經費的集會。大多數市議員本月初連署一封信件，呼籲市長亞當斯恢復撥款。