亞太裔女性討論抗癌： 醫病互信最重要

抗癌支援組織SHARE Cancer Support，日前舉行線上年度會議。(視頻截圖)

抗癌支援組織SHARE Cancer Support日前舉行線上年度會議，多名亞太裔女性分享解決亞裔 社區在接受篩檢、治療及護理面臨的障礙；小組成員提到，醫療提供者與病患之間建立信任基礎至關重要，不僅是在醫療場所的會面，平時舉辦健康課題相關的會議，可讓大眾開放交流、逐漸放下戒備，分享自身的患病經歷。

罹癌是亞裔美國人的首要死因，受到語言障礙、文化信仰差異的影響，亞裔在健康篩檢及接受治療過程中可能面臨障礙，而當日會議旨在分享亞裔女性在這方面的見解，提出醫療保健提供者可激發亞裔社區信任的方法。

會議由該組織中文項目顧問王簡妮(Janice Won，以下均為音譯)主持，小組成員包括位於費城的Fox Chase癌症中心人口科學副主任方凱若(Carolyn Fang)、亞裔婦女健康促進會總監黃倩琪(Chien-Chi Huang)，和紐約大學醫學 院博士Yousra Yusuf。

台灣移民 黃倩琪表示，儘管在別人眼裡她符合大眾對亞裔普遍存在的刻板印象，「健康、富有、具有高教育程度」，但直到40歲罹患乳癌時，她才知道乳癌有不同種類，在接受美式健康系統的過程中吃了很多閉門羹。

此外，亞裔包括不同的族裔群體，不是所有的人都非常健康、或是能輕易獲得健康資源，在醫學報告上也沒有足夠的研究；她說，以倖存者身分分享經歷，在幫助他人的同時能治癒自己，會鼓勵其他人更勇敢、減少羞恥感，知道在抗癌路上並非一人並肩作戰。

方凱若則說，給予患者在醫療場所之外與醫療提供者見面交流的機會，建立更深的聯繫及信任，接受治療時有所幫助；很多時候不諳英文的移民在面對醫生的詢問時，經常只會點頭表示了解情況，但實之不然。

醫生這時應採取開放式問答，不限制患者的答案，令他們能暢所欲言；黃倩琪也補充，可請患者重覆醫生說的話，確保他們清楚醫生的指示。