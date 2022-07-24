勿拖小病變大病 法拉盛商改區辦健康節

雖然當日氣溫近百，仍吸引大量民眾參與法拉盛商改區主辦的2022健康街坊節。(記者牟蘭╱攝影)

皇后區法拉盛 商業改進區(Flushing BID)聯合多個醫療、保險與藥房等機構，23日在法拉盛舉辦「2022健康街坊節」(2022 Health & Wellness Block Party)，帶來醫療相關的資訊，並提供口罩 等贈品，提醒民眾及時就醫，勿將小病拖成大病，雖氣溫近百，仍吸引大量民眾參與。 為提供更多醫療資訊，法拉盛商改區23日舉辦2022健康街坊節。(記者牟蘭╱攝影)

本次健康節活動由法拉盛商改區 ，在40路交王子街的路口舉辦，紐約長老會皇后醫院、安保健康保險、王嘉廉社區醫療中心與亞美醫師協會等多機構贊助，為民眾提供免費健康篩檢以及健保資訊，並贈送包括1000個口罩等禮品，還向兒童提供充氣滑梯等遊樂設施。 雖然當日氣溫近百，仍吸引大量民眾參與法拉盛商改區主辦的2022健康街坊節。(記者牟蘭╱攝影)

法拉盛商改區共同主席李德怡表示，新移民忙於工作，不注重健康篩查，直到急症爆發，才發現病情惡化；她希望此次活動為民眾提供更多健康資訊，提醒民眾定時健康篩檢，及時治療，勿將小病拖成大病。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，商改區已連續多年舉辦健康節活動，今年有15家機構設立攤位，旨在為民眾提供全方位的健康信息；他指，疫情尚未結束，希望此次活動為民眾所需的資訊。 李德怡提醒民眾定時健康篩檢，及時治療，勿將小病拖成大病。(記者牟蘭／攝影)

紐約長老會皇后醫院急診科醫生米田(Nao Yoneda)與兩位同事參與當天活動義診，她提醒民眾注意高血壓與糖尿病等基礎疾病，若身體出現不適，立即前往醫院就診；以皇后長老會醫院為例，她說，醫院不會詢問患者的移民身分，且提供中文服務，呼籲民眾積極就診。

市警109分局社區聯絡官黃凌欽與多名同事23日凌晨5時起，幫主辦方布置會場，並維護活動治安；州參議員劉醇逸與市議員黃敏儀則參加活動，表示支持。