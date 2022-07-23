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法拉盛華女涉性虐 長島足療店被捕

記者牟蘭／紐約報導
一名華裔女性日前因涉性虐在Loving Care足療中心被捕；圖為足療中心所在的商業街區。(取自谷歌地圖)
一名華裔女性日前因涉性虐在Loving Care足療中心被捕；圖為足療中心所在的商業街區。(取自谷歌地圖)

長島蘇福克(Suffolk)郡布魯克黑文鎮(Brookhaven)檢警方日前展開調查當地涉嫌非法的足療中心，一名報住在法拉盛華女調查中被捕，以涉嫌三級性虐(sex abuse)與無證按摩的E類重罪移送法辦，她日後將在當地法院過堂。

根據蘇福克郡警方消息，當地第四分局罪案調查組警員，聯合樓宇局與消防局以及布魯克黑文鎮(Brookhaven)檢察官辦公室的執法人員，於22日下午3時55分左右前往龍可科馬大道(Ronkonkoma Avenue)152號的Loving Care足療中心，發現一名華裔婦女涉嫌性虐與無證按摩，隨即將她逮捕。

警方表示，兩名被捕女子為報住在皇后區法拉盛52歲的張春娟(Chunjuan Zhang,，姓名皆音譯)，她以涉嫌兩項無證按摩的E類重罪與兩項三級性虐移送法辦，日後將在中艾斯利普(Central Islip)第一地區法院(First District Court)過堂；布魯克黑文消防局還因樓宇違反安全隱患，開出六張罰單。

為響應州府廢除「禁止以賣淫為目的在街頭遊蕩」法，長島蘇福克郡與納蘇郡(Nassau County)檢方撤銷多起涉嫌賣春或相關指控，但律師指出，目前法院只通過「賣淫無罪化」處理，並非合法賣淫，若有民眾涉無證按摩，警方會依法逮補並移送法辦。

長島 法拉盛 華女

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