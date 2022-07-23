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紐約僑校校長選舉 王憲筠全票通過連任

記者張晨╱紐約報導
王憲筠作為唯一參選人，在40僑團見證下全票通過連任紐約華僑學校校長。(記者張晨╱攝影)
王憲筠作為唯一參選人，在40僑團見證下全票通過連任紐約華僑學校校長。(記者張晨╱攝影)

紐約華僑學校22日在曼哈頓華埠中華公所舉行選舉投票，現任校長王憲筠在40幾個僑團代表的見證下，全票通過連任；她表示，今後將繼往開來，繼續在教育華裔子弟和推廣中文上盡自己最大的努力，以實際行動締造佳績。

台灣出生的王憲筠曾就讀美國喬治亞大學、台灣元智大學，獲得教育和企管碩士學位，並在中華民國教育部服務近30年，期間也派駐過加拿大渥太華、美國華府及紐約等地。

2018年初，她卸下駐紐約台北經濟文化辦事處教育組代理主任一職後，得知華僑學校將舉行兩年一度的校長選舉，本想「試試看」的她，參選後當選；王憲筠說，中華公所在歷史上具有相當的地位，而華僑學校也接續著該精神，教育下一代的華裔子弟。

當日，她作為唯一的參選人站在禮堂中等待投票結果，經過七大校董通過資格審查，且沒有另外競爭者，40名僑團代表一致舉手通過。

中華公所主席曾偉康表示，華僑學校從1909年創立至今，是中華公所為服務華裔子弟了解中華文化而設立的一所學習機構，擔任著中華文化承先啟後、繼往開來的神聖使命，相信王憲筠得以勝任。

王憲筠說，在經文處教育組服務時，工作內容同樣以推廣學習中文為宗旨，與華僑學校的服務內容相同；在過去四年也因經歷了疫情而更加珍惜現有資源；未來她將遵循董事會的理念， 注重提升教師品質、教學品質，豐富課程內容，提升學生的競爭力。

教育部 華裔 投票

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