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平原上的火焰首映 導演張驥分享創作過程

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約亞洲電影節，「平原上的火焰」紐約首映，導演張驥(中)分享創作過程。(記者鄭怡嫣╱攝影)
紐約亞洲電影節，「平原上的火焰」紐約首映，導演張驥(中)分享創作過程。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約亞洲電影節(NYAFF)正在進行中，導演張驥攜影片「平原上的火焰」在紐約首映並講述創作過程，本片由青年小說家雙雪濤的原作「平原上的摩西」改編並擔任藝術總監，周冬雨及劉昊然主演，刁亦男監製，講述中國東北破敗工業小城的一段犯罪愛情故事。

影片風格與以導演刁亦男為代表的中國新犯罪電影一脈相承：由於城市化而逐漸破敗與邊緣化的工業小城、突然開始卻又收尾利落的殺人場面、黯淡陰沈的自然光線、冷峻的格調、大段的夜間場景，與情感戲的收束與爆裂，都為影片帶來了獨特的視聽風格與體驗，導演張驥也在分享會上表示，與刁亦男亦師亦友，雙雪濤的原作也原由刁亦男推薦，電影與文學的表達方式不同，更希望影片具像、有力量，表達上更極致，影片的上半部分更散漫，昏暗，採用自然光線，下半部分更直白，銳利，也逐漸將故事推向情感體驗的高潮。

對於選角，張驥則表示，創作劇本時就已經閃現周冬雨的形象，影片的跨度從1997年延伸至2005年，周冬雨也從高中生演到經歷磨難、變得相對成熟的女性，她有力量，對角色的完成度高且帶給自己意想不到的火花，而見到劉昊然的第一次，便覺得他身上有很多東西值得信任，有魅力，也認真執著，個人非常喜歡他對角色的完成。

「平原上的火焰」曾訂於在2021年12月在中國大陸公映，但在上映之前宣布撤檔，此次在紐約首映，也僅上映一場。

導演 電影 小說

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