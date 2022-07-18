我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美光放話：晶片法案沒過 可能外包亞洲代工廠

印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

進入盛夏 紐約臭味投訴創新高 31日起強制餐館分類廚餘

記者胡聲橋╱紐約報導
市府將開始處罰沒有分類處理廚餘和普通垃圾的商家。(市清潔局提供)
市府將開始處罰沒有分類處理廚餘和普通垃圾的商家。(市清潔局提供)

紐約市又臭又髒，311電話街道異味投訴創新高，同時，根據TimeOut新民調，紐約也被列為世界第二髒的城市。進入盛夏，髒亂及惡臭是許多人的惡夢。好消息是，7月31日起，市府將執行先前通過的法規，開始處罰沒有分類處理廚餘和普通垃圾的餐館和超市等商家。

根據311紀錄，上月，民眾對戶外異味的投訴有5746件，達歷史新高，而且比去年同期增加54%。許多人投訴，腐爛，揮之不去的臭味。有人歸結為腐爛的食物和成堆的垃圾，也有人認為是寵物排泄物造成，還有人指，前市長白思豪將公共場所大小便改為非刑事罪，也要為此負責。

根據TimeOut雜誌一項調查，紐約被列為世界第二髒的城市，理由是猖獗的老鼠和成堆散發異味的路邊垃圾。排在首位的是羅馬。市長亞當斯日前宣布在全市增添垃圾桶，以解決垃圾堆積問題，但有人認為，大垃圾桶會吸引更多老鼠，在夏季產生更多異味。

布碌崙8大道成堆的垃圾令人掩鼻、卻步。(讀者提供)
布碌崙8大道成堆的垃圾令人掩鼻、卻步。(讀者提供)

不過，紐約從7月31日起，將執行疫期暫停罰款的法規，要求一定規模的餐館、熟食店、超市和雜貨店等將廚餘垃圾和普通垃圾分類處理，違規者將處以250元到1000元的罰款，或將有助緩解紐約的髒臭問題。

紐約市的商業廚餘法(Commercial Organics Rules)已經生效，但因為疫情，市清潔局從2020年7月31日開始，就沒有執行。現在，延後執行時限已滿，為了紐約市的環境，也減少食物浪費，清潔局將重新執行該法規。

罰款對象主要分兩類，一類是餐館、熟食店、咖啡店等專門供應食物的商家，包括供應食物的旅店；另一類是零售食物的商店，比如超市和雜貨店。

法規對商家的營業面積、連鎖店和旅店的規模，以及如何區分和處理廚餘和普通垃圾等都有具體規定，詳情網址：www1.nyc.gov/assets/dsny/site/services/food-scraps-and-yard-waste-page/commercial-requirements。

布碌崙8大道，成堆的垃圾令人掩鼻、卻步。(本報檔案照)
布碌崙8大道，成堆的垃圾令人掩鼻、卻步。(本報檔案照)

紐約市 亞當斯 白思豪

上一則

亞裔占多數市議會選區草案 需華人更多支持

下一則

胡椒噴霧攻擊華女 佛州女賣慘：無力支付保釋金

延伸閱讀

今夏機場航班取消 大紐約地區最多 佛州機場延誤最多

今夏機場航班取消 大紐約地區最多 佛州機場延誤最多
NBA／米契爾回紐約？尼克、籃網搶人

NBA／米契爾回紐約？尼克、籃網搶人
生活／辦公室有鼠 滅鼠「清零」大作戰

生活／辦公室有鼠 滅鼠「清零」大作戰
遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙
紐約市議會選區重畫草圖 糾正亞裔不利局面

紐約市議會選區重畫草圖 糾正亞裔不利局面

熱門新聞

圖為本案位於布碌崙奧溫頓大道的公寓。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

2022-07-14 07:21
羅斯福大道近日再添新超市，吸引大量顧客消費。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

2022-07-16 10:34
三非裔女子因不滿店家收取額外醬料費用砸店。(視頻截圖)

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

2022-07-12 12:37
這名男子涉嫌仇恨攻擊一名華裔男子，被警方通緝。(市警提供)

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

2022-07-16 09:51
船隻發生傾覆，至少十人入水。(abc7截圖)

紐約哈德遜河包租船翻覆 全員落水 1婦1童死亡

2022-07-12 19:57
華裔遊民男子曼哈頓大橋搭木頭房，躺椅在外靠枕在旁。(記者張晨╱攝影)

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

2022-07-17 07:22

超人氣

更多 >
華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄
韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」
對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選

對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選