進入盛夏 紐約臭味投訴創新高 31日起強制餐館分類廚餘

市府將開始處罰沒有分類處理廚餘和普通垃圾的商家。(市清潔局提供)

紐約市 又臭又髒，311電話街道異味投訴創新高，同時，根據TimeOut新民調，紐約也被列為世界第二髒的城市。進入盛夏，髒亂及惡臭是許多人的惡夢。好消息是，7月31日起，市府將執行先前通過的法規，開始處罰沒有分類處理廚餘和普通垃圾的餐館和超市等商家。

根據311紀錄，上月，民眾對戶外異味的投訴有5746件，達歷史新高，而且比去年同期增加54%。許多人投訴，腐爛，揮之不去的臭味。有人歸結為腐爛的食物和成堆的垃圾，也有人認為是寵物排泄物造成，還有人指，前市長白思豪 將公共場所大小便改為非刑事罪，也要為此負責。

根據TimeOut雜誌一項調查，紐約被列為世界第二髒的城市，理由是猖獗的老鼠和成堆散發異味的路邊垃圾。排在首位的是羅馬。市長亞當斯 日前宣布在全市增添垃圾桶，以解決垃圾堆積問題，但有人認為，大垃圾桶會吸引更多老鼠，在夏季產生更多異味。 布碌崙8大道成堆的垃圾令人掩鼻、卻步。(讀者提供)

不過，紐約從7月31日起，將執行疫期暫停罰款的法規，要求一定規模的餐館、熟食店、超市和雜貨店等將廚餘垃圾和普通垃圾分類處理，違規者將處以250元到1000元的罰款，或將有助緩解紐約的髒臭問題。

紐約市的商業廚餘法(Commercial Organics Rules)已經生效，但因為疫情，市清潔局從2020年7月31日開始，就沒有執行。現在，延後執行時限已滿，為了紐約市的環境，也減少食物浪費，清潔局將重新執行該法規。

罰款對象主要分兩類，一類是餐館、熟食店、咖啡店等專門供應食物的商家，包括供應食物的旅店；另一類是零售食物的商店，比如超市和雜貨店。

法規對商家的營業面積、連鎖店和旅店的規模，以及如何區分和處理廚餘和普通垃圾等都有具體規定，詳情網址：www1.nyc.gov/assets/dsny/site/services/food-scraps-and-yard-waste-page/commercial-requirements。