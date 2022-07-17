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萬元彩券獎金 放車內秒被偷

記者顏潔恩／紐約報導
一名華男大意將贏得的1萬多元彩券現金放在汽車內，車停在住家前幾分鐘現金竟被人盜走。(美聯社)
一名華男大意將贏得的1萬多元彩券現金放在汽車內，車停在住家前幾分鐘現金竟被人盜走。(美聯社)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社近日有多名華人，將貴重物品放在車內遭盜竊，其中一名華男，將彩券中獎贏得的萬元現金放在車內，停在住家門口僅幾分鐘，就被人盜走；轄區市警62分局提醒，民眾應注意，切勿將財物放在車中。

根據警方表示，本月5日一名40歲華男，透過彩券中獎，贏得獎金1萬2400元，他在領取獎金後從雜貨店開車回家，將車子停在班森賀Bath大道交15大道的住家前，返回屋內僅幾分鐘時間，再回到車上時，發現1萬2400元現金遭人盜竊，難得幸運中獎的獎金，就這樣不翼而飛。

警方接獲報案後調查發現，該名華男以為只是進家門幾分鐘，未將車門鎖上，竊賊趁其離開時，直接打開車門，將他放在汽車座位間收納箱裡的現金偷走，目前竊賊仍未落網。

另一起案件中，64歲的華男報警稱，本月6日晚上9時左右，他將汽車停在21大道交86街路邊，下車到附近辦事；返回時發現車門竟打開著，放在裡頭的500元現金、金鍊首飾、社安卡等貴重物品均被人盜走。

最近一起案件，則是發生在19大道交86街，一名30歲男子報警稱，停放在街邊的汽車於本月7日凌晨1時左右，被人持用工具撬開車鑰匙孔；放在裡面的480元現金、一把小刀、以及價值上百元的香水全被盜走，該案目前仍在調查。

62分局局長陳韜表示，近日社區民眾頻繁淪為汽車盜竊受害者，警方雖持續在社區巡邏執法，但仍防不慎防；他提醒車主任何時候都要鎖好車門，不要覺得離開幾分鐘就放下警惕，竊賊只需短短幾秒就能得逞，最好的方法就是避免將財物放在車內。

汽車 華男 布碌崙

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