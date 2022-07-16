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卡斯特羅訪華社:求助市長移民辦公室 無論身分

記者顏潔恩╱紐約報導
市長移民辦公室局長卡斯特羅(右四)15日拜訪布碌崙班森賀華人社區服務中心，向華人介紹該法律諮詢及服務。(記者顏潔恩╱攝影)
市長移民辦公室局長卡斯特羅(右四)15日拜訪布碌崙班森賀華人社區服務中心，向華人介紹該法律諮詢及服務。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約市長移民辦公室局長卡斯特羅(Manuel Castro)15日拜訪布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區服務中心，向華裔長者介紹該辦公室提供的法律諮詢及服務；卡斯特羅強調，通過民眾反應移民或民生問題，其辦公室才能在各市府機構會面時商談最佳方案，解決民眾的疑慮，有任何問題請撥打熱線。

卡斯特羅表示，五歲時與母親從墨西哥非法入境美國，自小在日落公園長大，過程中也因無證吃了很多苦頭，這些經歷成為他現在的優勢，更懂得滿足移民的需求。

許多人還是懷有錯誤觀念，導致無證移民欲到該辦公室求助，又擔心會遭到執法取締，對此卡斯特羅強調，移民辦公室與聯邦移民及海關執法局(ICE)毫無關係，民眾無論身分均可向其詢問。

卡斯特羅介紹，該辦公室提供包括移民諮詢、免費學英文課程，以及語言翻譯服務；「這不會是我最後一次造訪華社，我已見過許多亞裔組織，非常重視亞裔移民的權益。」卡斯特羅說，他也計畫安排市長亞當斯(Eric Adams)與當地居民見面，雙方有更多機會交流。

有民眾表示，綠卡或留美簽證的辦理程序在過去幾年中因疫拖延，要求該辦公室協助推動移民局加快處理；卡斯特羅回應，其辦公室將試著協助溝通，他也建議，民眾可通知當地國會議員、州參議員，請求他們為當事人陳情引證。

卡斯特羅說，無論是移民或民生問題，還是淪為針對亞裔暴力犯罪的受害者，當事人都該申報給其辦公室，讓專員掌握情況；他們接著會在每周各市府機構、工作小組召開的會議中反映這些問題，專研最好的解決方案。

若需免費移民相關法律諮詢，民眾可致電市長移民辦公室熱線，該熱線有翻譯服務，不用擔心語言障礙，(800)354-0365與ActionNYC聯絡。

移民局 亞裔 暴力犯罪

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